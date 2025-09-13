يتصدر الترند.. ماذا حدث مع لاعب الزمالك شيكوكو بانزا؟

تصدر لاعب الزمالك شيكوكو بانزا الترند بعد أن قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، استبعاد اللاعب الأنجولي من قائمة الفريق لمباراة المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بسبب تأخره في العودة إلى القاهرة عقب فترة التوقف الدولي.

غياب لأسباب عائلية وعقوبة داخلية

جاء تأخر بانزا عن العودة إلى تدريبات الفريق بسبب ظروف عائلية خاصة، بحسب ما أفادت به تقارير صحفية، إلا أن غيابه عن الموعد المحدد للانتظام في التدريبات دفع الجهاز الفني إلى توقيع عقوبة مالية عليه، طبقًا للائحة الفريق.

وأكدت إدارة الزمالك أن الاستبعاد جاء أيضا لمنح اللاعب الوقت الكافي لاستعادة لياقته البدنية، خصوصا أن غيابه عن التدريبات أثر على جاهزيته الفنية، مقارنة بباقي زملائه.

من هو شيكوكو بانزا؟

فرانسيسكو غونسالفيس ساكالومبو، الشهير بـ"شيكوكو بانزا" أو "شيكو"، هو لاعب كرة قدم أنغولي من مواليد 17 ديسمبر 1998، ويشغل مركز الجناح في صفوف الزمالك.

بدأ بانزا مسيرته الاحترافية في البرتغال مع نادي ليكسويس بعد تألقه في بطولة تولون الدولية عام 2017، وانتقل بعدها لعدة محطات احترافية كان آخرها نادي أنورثوسيس فاماغوستا القبرصي، قبل أن ينضم للزمالك في صيف 2023 بعقد يمتد لأربع سنوات.

على الصعيد الدولي، شارك بانزا مع منتخب أنغولا في بطولة تولون 2017، وسجل 4 أهداف في 3 مباريات، ليصبح أحد أبرز هدافي البطولة آنذاك.

الزمالك والمصري قمة مرتقبة في برج العرب

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية عند الثامنة مساء اليوم السبت إلى ملعب الجيش ببرج العرب، حيث تقام مواجهة قوية تجمع الزمالك والمصري البورسعيدي ضمن الجولة السادسة من مسابقة دوري Nile (الدوري المصري الممتاز).

صراع على الصدارة

يدخل الفريقان المباراة بطموحات الفوز والانفراد بصدارة الترتيب، إذ يتصدر المصري جدول الدوري برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين، بينما يأتي الزمالك ثانياً بـ10 نقاط بعد فوزه في 3 مباريات، تعادله في واحدة وخسارته في أخرى.

غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك

ويفتقد الزمالك خدمات 3 لاعبين بارزين، على رأسهم المدافع محمود حمدي "الونش" الموقوف لـ3 مباريات، ومحمد شحاتة بسبب إصابة في العضلة الخلفية، بالإضافة إلى استمرار غياب أحمد ربيع لتعرضه لتمزق في العضلة الضامة.

ومن المنتظر أن يدفع المدرب البلجيكي بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى محمد صبحي

خط الدفاع محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – عمر جابر – محمد إسماعيل أو صلاح مصدق

خط الوسط دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد

خط الهجوم خوان بيزيرا – عدي الدباغ – عبد الحميد معالي

المصري أقوى هجوم في البطولة

على الجانب الآخر، يدخل المصري المواجهة بقيادة مدربه التونسي نبيل الكوكي، بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية، حيث لم يتلق الفريق أي هزيمة حتى الآن، ويتصدر قائمة أقوى خط هجوم برصيد 13 هدفاً.

وسيغيب عن صفوف المصري اللاعب يوسف الجوهري بسبب إصابة في أربطة القدم، بينما حرص مجلس الإدارة على دعم الفريق بزيارة تحفيزية خلال التدريبات، مع وعد بصرف مكافآت مالية حال تحقيق الفوز.