قبل الانتخابات أكتوبر المقبل..وزير الخارجية يستقبل مرشح مصر لرئاسة اليونسكو
ابنة لطفى لبيب تحيي ذكرى أربعين والدها بكنيسة يوسف النجار .. شاهد
عملان يدخلانك الجنة ويبعدان بينك وبين النار.. احرص على فعلهما
التعليم تطلق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة في تخصص الدواء بالتعاون مع إيطاليا
خبراء عرب: القرار الأممي بشأن حل الدولتين خارطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية
فرص عمل بمهنة التمريض بالإمارات برواتب تصل إلى 7000 درهم.. رابط التقديم
تدمير مدرسة وإخلاء جماعي للمدنيين.. الاحتلال يواصل قصفه العنيف لمخيم الشاطئ
روسيا تسيطر على السماء.. إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في ضربات متتالية
مصر تعزي جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق قاربين في شمال غرب البلاد
بعد قصف الدوحة.. اجتماع على العشاء بين ترامب ورئيس الوزراء القطري
المجلس العسكري في ميانمار يلقي قنابل على الأطفال ويقتل 19
توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خوان ألفينا يقود الهجوم.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصري في الدوري

إسراء أشرف

استقر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك، على ملامح التشكيل المتوقع لفريقه استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم السبت على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، صلاح مصدق، محمود بنتايج

خط الوسط: أحمد فتوح، عبد الله السعيد، نبيل عماد “دونجا”.

خط الهجوم: خوان ألفينا بيزيرا، ناصر ماهر، عدي الدباغ.

وتأتي المباراة في ظل منافسة مباشرة على الصدارة، حيث يحتل المصري القمة برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، ما يمنح المواجهة طابعًا خاصًا.

ويسعى الزمالك لتجاوز خسارته الأخيرة أمام وادي دجلة، واستعادة ثقة جماهيره.

أما المصري بقيادة مدربه التونسي نبيل الكوكي يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد بداية قوية هذا الموسم، معتمدًا على صلاح محسن، والثنائي الجزائري عبد الرحيم دغموم ومنذر طمين، والوافد الجديد كينجسلي إيدو، إلى جانب عناصر مميزة مثل عمر الساعي وباهر المحمدي وخالد صبحي.

الزمالك تشكيل الزمالك نادي الزمالك المصري البورسعيدي

قصر ثقافة الشرقية
جانب من الحملة
صحة الشرقية
سيارات ذوي الإعاقة
د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

