إصابة 13 في انقلاب ميكروباص بشرق العوينات في الوادي الجديد

أصيب 13 شخصا، في حادث مروري، اليوم السبت، بمنطقة شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

تبين انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق " الداخلة – شرق العوينات " بمنطقة الكيلو 165 من الطريق بعد قرية " العين"، أسفر عن اصابة عمال زراعين وهم كل من: حسن عبدالحميد أحمد – 15 عامًا، أحمد محمود عطا – 23 عامًا، زياد أحمد فتحي – 15 عامًا، أحمد أحمد فتحي – 15 عامًا، محمد علاء أحمد – 17 عامًا، أحمد عبدربه أحمد – 15 عامًا، حسام حسن عبدالحميد – 16 عامًا، محمد زين العابدين خلف – 24 عامًا، يوسف سيد محمد – 13 عامًا، يوسف هشام محمود – 16 عامًا، مصطفى بدر حسن – 18 عامًا، مصطفى عبدالحميد – 21 عامًا، شامخ حسن عبدالصمد – 22 عامًا.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام، لتلقي العلاج وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.