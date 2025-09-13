2000 علم مصري تزيّن المدرجات في افتتاح بطولة إفريقيا لشباب الطائرة

استعانت اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا لشباب الكرة الطائرة تحت 20 عامًا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 21 سبتمبر الجاري بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، بألفي علم مصري لتوزيعها على الجماهير التي ستحضر لمؤازرة منتخب مصر في افتتاح مشوار الفراعنة أمام منتخب زيمبابوي في تمام السابعة مساء اليوم السبت.

وأُقيم الاجتماع الفني للبطولة أمس الجمعة بحضور وفود وممثلي المنتخبات المشاركة، إلى جانب السيدة بشرى حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، والإعلامية منى عبدالكريم أمين صندوق الاتحاد ورئيس اللجنة المنظمة، والكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة، واللواء خالد أبو زينة نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصري على رأس المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات: الجزائر، زيمبابوي، الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، بينما جاءت المجموعة الثانية مكوّنة من منتخبات: الكاميرون، كينيا، المغرب، ورواندا.

وتنطلق البطولة صباح اليوم السبت بإقامة أربع مواجهات؛ حيث يقص منتخب الكونغو الديمقراطية شريط المباريات بمواجهة أوغندا في الثانية عشرة ظهرًا، يعقبها لقاء الكاميرون مع كينيا في الثانية عصرًا، ثم مواجهة المغرب مع رواندا في الرابعة مساءً، ويختتم المنتخب المصري اليوم الافتتاحي بلقاء زيمبابوي في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويبدأ حفل الافتتاح الرسمي في السابعة مساءً بحضور كبار المسؤولين الرياضيين، يتقدمهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيدة بشرى حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي، والإعلامية منى عبدالكريم رئيس اللجنة المنظمة، والكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد، واللواء خالد أبو زينة نائب رئيس الاتحاد، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد نيابة عن المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد، المتواجد حاليًا في الفلبين لدعم المنتخب الوطني المشارك في بطولة العالم هناك.

ويرأس بعثة منتخب مصر للشباب الدكتور حمدي نور الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد.

ويضم الجهاز الفني: بيرسي أونكن مشرفًا عامًا، أحمد سمير مديرًا فنيًا، محمد بخيت مدربًا عامًا، أحمد مدحت محللًا فنيًا، الدكتور محمد يونس طبيبًا، سامح نور أخصائي تأهيل، ومحمد رمضان مديرًا إداريًا.

أما قائمة اللاعبين فتضم 12 لاعبًا: إبراهيم عادل، يوسف الرصاص، أحمد يوسف جبل، مازن شريف، محمد الدقاق، أحمد رضا، خالد الفقي، مالك نور، أحمد البحيري، حمزة ياسين، الحبيب إبراهيم، وحازم كمال.

وتشهد البطولة مشاركة تسعة منتخبات هي: مصر، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، المغرب، رواندا، كينيا، زيمبابوي، أوغندا، والجزائر، في سباق مثير لحصد اللقب القاري.