وزيرا خارجية مصر وناميبيا يستعرضان فرص التعاون في الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي
وزيرا الخارجية والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون لنشر قيم التسامح ومكافحة التطرف
الرئيس السيسي يتابع تطورات جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية وتطور الدين الخارجي
الرئيس السيسي: مواصلة التنمية لتحسين حياة المواطنين وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
الأهلي يدعو الأعضاء للتصويت على لائحة النادي الجمعة المقبل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الاحتياطي النقدي وتوفير العملة الصعبة لدعم التنمية
غدًا.. آخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق
قبل القمة الإسلامية.. إيران تحذر: المؤتمرات العقيمة تخدم إسرائيل
محافظ البنك المركزي: الموارد الدولارية المحلية تسجل رقمًا قياسيًا في أغسطس
استشهاد اللاعب الفلسطيني محمد رامز السلطان بعد قصف منزله
قبل افتتاحه.. مدبولي يتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير
الرئيس السيسي: زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض الدين وسعر صرف مرن أولوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

2000 علم مصري تزيّن المدرجات في افتتاح بطولة إفريقيا لشباب الطائرة

منتخب الطائرة
منتخب الطائرة
محمد سمير

استعانت اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا لشباب الكرة الطائرة تحت 20 عامًا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 21 سبتمبر الجاري بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، بألفي علم مصري لتوزيعها على الجماهير التي ستحضر لمؤازرة منتخب مصر في افتتاح مشوار الفراعنة أمام منتخب زيمبابوي في تمام السابعة مساء اليوم السبت.

وأُقيم الاجتماع الفني للبطولة أمس الجمعة بحضور وفود وممثلي المنتخبات المشاركة، إلى جانب السيدة بشرى حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، والإعلامية منى عبدالكريم أمين صندوق الاتحاد ورئيس اللجنة المنظمة، والكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة، واللواء خالد أبو زينة نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصري على رأس المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات: الجزائر، زيمبابوي، الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، بينما جاءت المجموعة الثانية مكوّنة من منتخبات: الكاميرون، كينيا، المغرب، ورواندا.

وتنطلق البطولة صباح اليوم السبت بإقامة أربع مواجهات؛ حيث يقص منتخب الكونغو الديمقراطية شريط المباريات بمواجهة أوغندا في الثانية عشرة ظهرًا، يعقبها لقاء الكاميرون مع كينيا في الثانية عصرًا، ثم مواجهة المغرب مع رواندا في الرابعة مساءً، ويختتم المنتخب المصري اليوم الافتتاحي بلقاء زيمبابوي في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويبدأ حفل الافتتاح الرسمي في السابعة مساءً بحضور كبار المسؤولين الرياضيين، يتقدمهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيدة بشرى حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي، والإعلامية منى عبدالكريم رئيس اللجنة المنظمة، والكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد، واللواء خالد أبو زينة نائب رئيس الاتحاد، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد نيابة عن المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد، المتواجد حاليًا في الفلبين لدعم المنتخب الوطني المشارك في بطولة العالم هناك.

ويرأس بعثة منتخب مصر للشباب الدكتور حمدي نور الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد.

ويضم الجهاز الفني: بيرسي أونكن مشرفًا عامًا، أحمد سمير مديرًا فنيًا، محمد بخيت مدربًا عامًا، أحمد مدحت محللًا فنيًا، الدكتور محمد يونس طبيبًا، سامح نور أخصائي تأهيل، ومحمد رمضان مديرًا إداريًا.

أما قائمة اللاعبين فتضم 12 لاعبًا: إبراهيم عادل، يوسف الرصاص، أحمد يوسف جبل، مازن شريف، محمد الدقاق، أحمد رضا، خالد الفقي، مالك نور، أحمد البحيري، حمزة ياسين، الحبيب إبراهيم، وحازم كمال.

وتشهد البطولة مشاركة تسعة منتخبات هي: مصر، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، المغرب، رواندا، كينيا، زيمبابوي، أوغندا، والجزائر، في سباق مثير لحصد اللقب القاري.

بطولة إفريقيا لشباب الكرة الطائرة منتخب مصر زيمبابوي رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

تنسيق الجامعات 2025

63.3 % العالي للحاسبات والمعلومات 75.5% للحقوق 78%للزراعة .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ارتفاع درجات الحرارة

موجة حارة .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

الخطيب

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

الولادة القيصرية

متحدث الصحة: 6 طرق لقياس وتقييم الولادة القيصرية

مدينة الأبحاث العلمية

مدينة الأبحاث العلمية تحتفل بنجاح برامجها التدريبية للمدارس الصيفية لعام 2025

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يتابع مستجدات تعزيز أداء القطاع المصرفي

دراسة تكشف: حبوب الإفطار تهدد صحة الأطفال بمخاطر خطيرة

مخاطر إفراط الأطفال في تناول حبوب الإفطار
مخاطر إفراط الأطفال في تناول حبوب الإفطار
مخاطر إفراط الأطفال في تناول حبوب الإفطار

جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

الفنانة جيهان الشماشرجي
الفنانة جيهان الشماشرجي
الفنانة جيهان الشماشرجي

استدعاء أكثر من 40 ألف سيارة في كوريا الجنوبية بسبب عيوب خطيرة

سيارات
سيارات
سيارات

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب الرئيسي قطر "٥٥٠ مم" بأبو حماد

اصلاح كسر مياة
اصلاح كسر مياة
اصلاح كسر مياة

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

