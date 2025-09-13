قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتصار تاريخي للمهندسين في معركة قبول طلبة صنايع بالمعاهد الهندسية.. ببان رسمي
مدبولى: مطار سفنكس مؤهل لاستقبال الوفود الرسمية والسائحين الزائرين لمصر
تاتا تاتا.. عرش الأهلي في خطر ..وجاري البحث عن خطة إنقاذ
وزيرا خارجية مصر وناميبيا يستعرضان فرص التعاون في الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي
وزيرا الخارجية والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون لنشر قيم التسامح ومكافحة التطرف
الرئيس السيسي يتابع تطورات جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية وتطور الدين الخارجي
الرئيس السيسي: مواصلة التنمية لتحسين حياة المواطنين وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
الأهلي يدعو الأعضاء للتصويت على لائحة النادي الجمعة المقبل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الاحتياطي النقدي وتوفير العملة الصعبة لدعم التنمية
غدًا.. آخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق
قبل القمة الإسلامية.. إيران تحذر: المؤتمرات العقيمة تخدم إسرائيل
محافظ البنك المركزي: الموارد الدولارية المحلية تسجل رقمًا قياسيًا في أغسطس
أوكرانيا تصد هجومًا روسيًا وتكثف تحركاتها العسكرية والدبلوماسية

منار عبد العظيم

قال غيث مناف، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من كييف، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا يزال يؤكد أن روسيا لا تقبل ولا تسعى لوقف الحرب، مشيرًا إلى أن كييف تتحرك على الصعيدين السياسي والميداني في آن واحد لمواجهة التحديات المتصاعدة.

القوات الأوكرانية تصد هجومًا روسيًا في جبهة سومي

وأضاف المراسل أن الواقع الميداني تغير بشكل ملحوظ، حيث تمكنت القوات الأوكرانية في جبهة سومي من صد هجوم روسي كان يهدف لإقامة منطقة عازلة بين البلدين.

وأكد أن المعارك احتدمت بالقرب من الحدود الروسية–الأوكرانية، ما يعد نجاحًا كبيرًا في طرد القوات الروسية من تلك المناطق.

الاشتباكات مستمرة في دونيتسك والسيطرة على خطوط الإمداد الروسية

وأشار غيث مناف إلى أن جبهة دونيتسك لا تزال تشهد اشتباكات مستمرة، حيث تحافظ القوات الأوكرانية على سيطرتها على خطوط الإمداد الروسية، وتسعى إلى التصدي لأي عمليات تقدم أو تمركز من قبل موسكو في تلك المنطقة.

هجمات بطائرات مسيرة على مقاطعة كلينغراد الروسية

وكشف المراسل أن أوكرانيا شنت، للمرة الأولى، هجمات باستخدام طائرات مسيرة على مقاطعة كلينغراد الروسية، في رسالة واضحة إلى موسكو بأن كييف لن تتوقف عن استهداف المواقع الروسية.

وأكد دعوة زيلينسكي للدول الأوروبية لتدريب قواتها داخل الأراضي الأوكرانية لمواجهة الطائرات المسيّرة الروسية قبل وصولها إلى أراضي حلف شمال الأطلسي.

كييف تطالب الغرب بدعم عسكري وضمانات أمنية

كما أكد غيث مناف أن أوكرانيا تضغط على الغرب لتوفير مزيد من الدعم العسكري والضمانات الأمنية، كما تطالب بتشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا كوسيلة لردعها وإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات.

تحذيرات من هجوم روسي واسع النطاق

وأوضح المراسل أن تقارير عسكرية أوكرانية تشير إلى احتمال شن هجوم روسي واسع النطاق خلال الأيام المقبلة، متوقعًا استخدام موسكو صواريخ باليستية وكروز وفرط صوتية، ما قد يحول النزاع إلى حرب استنزاف طويلة الأمد.

وأكد أن هذا التحدي يتطلب موقفًا موحدًا من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لدعم أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها واستقلالها.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

ارتفاع درجات الحرارة

موجة حارة .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

الخطيب

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

الفراخ والبيض

بكام كيلو الفراخ؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت في الأسواق

مخاطر إفراط الأطفال في تناول حبوب الإفطار

دراسة تكشف: حبوب الإفطار تهدد صحة الأطفال بمخاطر خطيرة

الفنانة جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

اصلاح كسر مياة

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب الرئيسي قطر "٥٥٠ مم" بأبو حماد

دراسة تكشف: حبوب الإفطار تهدد صحة الأطفال بمخاطر خطيرة

جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

استدعاء أكثر من 40 ألف سيارة في كوريا الجنوبية بسبب عيوب خطيرة

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب الرئيسي قطر "٥٥٠ مم" بأبو حماد

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

