أوكرانيا تصد هجومًا روسيًا وتكثف تحركاتها العسكرية والدبلوماسية

قال غيث مناف، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من كييف، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا يزال يؤكد أن روسيا لا تقبل ولا تسعى لوقف الحرب، مشيرًا إلى أن كييف تتحرك على الصعيدين السياسي والميداني في آن واحد لمواجهة التحديات المتصاعدة.

القوات الأوكرانية تصد هجومًا روسيًا في جبهة سومي

وأضاف المراسل أن الواقع الميداني تغير بشكل ملحوظ، حيث تمكنت القوات الأوكرانية في جبهة سومي من صد هجوم روسي كان يهدف لإقامة منطقة عازلة بين البلدين.

وأكد أن المعارك احتدمت بالقرب من الحدود الروسية–الأوكرانية، ما يعد نجاحًا كبيرًا في طرد القوات الروسية من تلك المناطق.

الاشتباكات مستمرة في دونيتسك والسيطرة على خطوط الإمداد الروسية

وأشار غيث مناف إلى أن جبهة دونيتسك لا تزال تشهد اشتباكات مستمرة، حيث تحافظ القوات الأوكرانية على سيطرتها على خطوط الإمداد الروسية، وتسعى إلى التصدي لأي عمليات تقدم أو تمركز من قبل موسكو في تلك المنطقة.

هجمات بطائرات مسيرة على مقاطعة كلينغراد الروسية

وكشف المراسل أن أوكرانيا شنت، للمرة الأولى، هجمات باستخدام طائرات مسيرة على مقاطعة كلينغراد الروسية، في رسالة واضحة إلى موسكو بأن كييف لن تتوقف عن استهداف المواقع الروسية.

وأكد دعوة زيلينسكي للدول الأوروبية لتدريب قواتها داخل الأراضي الأوكرانية لمواجهة الطائرات المسيّرة الروسية قبل وصولها إلى أراضي حلف شمال الأطلسي.

كييف تطالب الغرب بدعم عسكري وضمانات أمنية

كما أكد غيث مناف أن أوكرانيا تضغط على الغرب لتوفير مزيد من الدعم العسكري والضمانات الأمنية، كما تطالب بتشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا كوسيلة لردعها وإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات.

تحذيرات من هجوم روسي واسع النطاق

وأوضح المراسل أن تقارير عسكرية أوكرانية تشير إلى احتمال شن هجوم روسي واسع النطاق خلال الأيام المقبلة، متوقعًا استخدام موسكو صواريخ باليستية وكروز وفرط صوتية، ما قد يحول النزاع إلى حرب استنزاف طويلة الأمد.

وأكد أن هذا التحدي يتطلب موقفًا موحدًا من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لدعم أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها واستقلالها.