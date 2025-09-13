نائب وزير الصحة: مسح الأسرة المصرية يرصد أوضاع السكان في عدة مجالات

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، أن مسح الأسرة المصرية لعام 2023 تم تنفيذه تحت إشراف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بقيادة اللواء خيرت بركات، بهدف تقديم صورة شاملة عن مختلف الجوانب المتعلقة بالأسرة المصرية.

مسح شامل يغطي الصحة والتعليم ودور المرأة في سوق العمل

وأوضحت الألفي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن المسح يشمل مجالات متعددة مثل الصحة، والسكان، والتعليم، ودور المرأة في سوق العمل، ما يساعد في فهم أعمق لأوضاع الأسر وتحدياتها.

دعم اتخاذ القرار وتحديد الأولويات المستقبلية

أشارت نائب وزير الصحة إلى أن نتائج المسح تمكّن صناع القرار من تقييم الواقع الحالي وتحديد الأولويات اللازمة، والإجابة على تساؤلات مهمة حول التوجهات المستقبلية وما يجب التركيز عليه من سياسات وخطط تنموية.

تحول في نظرة الدولة لقضايا السكان

أكدت الألفي أن مسح الأسرة لعام 2023 شكّل نقطة تحول في التعامل مع قضايا السكان، حيث انتقلت الأولوية من التركيز على خفض معدلات المواليد إلى تحسين خصائص السكان مثل التعليم والصحة والوعي المجتمعي، مما يعكس توجهًا جديدًا في سياسات تنمية الأسرة.