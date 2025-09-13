قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إحالة 66 من العاملين بمستشفيات الصدر والجراحات المتخصصة بالمنوفية للتحقيق

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

فاجأ اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مستشفى صدر شبين الكوم ، للوقوف على مستوى الأداء والانضباط وانتظام سير العمل ومستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية لتعزيز سبل أوجه الرعاية الطبية كون قطاع الصحة أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة وبناء الإنسان.

وتفقد المحافظ عيادات الصدر ورسم القلب، واستفسر عن حجم المترددين وتأدية الخدمات المقدمة لهم ، كما تم تفقد العناية المركزة واستمع لعدد من المرضى عن  حالتهم الصحية ومستوى جودة الخدمات الطبية وتوافر كافة الأدوية والمستلزمات ومدى التعامل الفوري للأطقم الطبية حتى تماثلهم الشفاء  لضمان تقديم خدمة ورعاية طبية أفضل للمرضى.

وأحال محافظ المنوفية 66 من العاملين بمستشفيات صدر شبين الكوم  والجراحات المتخصصة للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمي وتقصيرهم في مهام واجبهم الوظيفي وفقاً لتقرير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة.

كما تفقد محافظ المنوفية مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان  بميت خلف، حيث تفقد قسم الاستقبال والأقسام الداخلية للصحة النفسية والصيدلية للتأكد من توافر الادوية والمستلزمات الطبية.

كما تفقد مركز علاج وتأهيل الإدمان، الملعب الملحلق بالمستشفى مؤكداً على أهمية استغلاله كوسيلة ترفيهية وعلاجية تساعد المرضى في تحسين حالتهم النفسية من خلال الأنشطة الرياضية المتنوعة.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن الخدمات الطبية المقدمة بكافة الأقسام وعدد المترددين، وأجرى حواراً مفتوحاً مع المرضى للاطمئنان على مدى توافر كافة الاحتياجات الطبية اللازمة لهم. 

وخلال تفقده، قرر محافظ المنوفية صرف دعم مالي لمستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان  لتعزيز قدراتها وتطوير الخدمات العلاجية، موجهاً بإعداد خطاب لوزارة الصحة بشأن إنهاء إجراءات إقامة مبنى جديد للصحة النفسية على قطعة أرض فضاء بمساحة 11 ألف م2 بناحية ميت سراج بقويسنا  لاستيعاب حجم التردد وتقديم خدمة طبية أفضل للمرضى.

كما وجه مديرة المستشفى بحصر كافة الاحتياجات الطبية والتجهيزات اللازمة للعمل على توفيرها والارتقاء بمستوى الخدمات.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عباس رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتورة دعاء سمير مدير المستشفى، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة، والدكتور حسين محمد مدير مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي و الكبد بشبين الكوم، وياسر سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم. 

وأكد محافظ المنوفية، أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي بكافة عناصره المتكاملة لتحسين جودة الخدمات الطبية بالمنظومة الطبية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بسبل الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ووضعها على رأس أولوياته.

محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية المنوفية جولة تفقدية مستشفيات ميت خلف

