قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة أرملة الموسيقار الراحل سيد مكاوي
هل يجوز الصلاة على النبي بطريقة غير معروفة ؟.. الإفتاء تجيب
أيقونة حضارية عالمية.. المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم
أفضل عائد من شراء الشهادات البنكية.. اعمل فلوس بكل سهولة
إلهام شاهين عن تعاونها مع إسماعيل عبد الحافظ: كان ذكيا فى اختياراته للنصوص.. خاص
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 13-9-2025
أحمد حسن يثير الجدل بشأن مباراة الزمالك والمصري
55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: مقترح مصر بإنشاء قوة عربية مشتركة ضربة موجعة
الخزنة فاضية.. شبح التمرد يطارد نجوم الزمالك والبرازيلي ليس الأخير
صحة غزة: 420 شهيدًا بينهم 145 طفلاً جراء سوء التغذية
90 ألف جنيه شهريا.. وظائف للتمريض بالإمارات بمرتبات خيالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أفضل عائد من شراء الشهادات البنكية.. اعمل فلوس بكل سهولة

الشهادات البنكية
الشهادات البنكية
محمد غالي

شراء الشهادات البنكية.. يبحث المواطنون الراغبون في الاستثمار الامن عن كيفية شراء شهادة بنكية، والتي يظل اختيار الشهادة المناسبة للحصول علي عائد ثابت ومستقر فإن الشهادات ذات العائد الشهري الثابت تعتبر خيارا مناسبا. 

افضل عائد من شراء الشهادات البنكية.. اعمل فلوس بكل سهولة

أما إذا كان يفضل الحصول على عائد أعلى في السنة الأولى مع إمكانية استغلاله في استثمار آخر، فإن الشهادات ذات العائد المتدرج تمثل فرصة جيدة.

وأعاد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بنسبة 2% تساؤلات المواطنين حول أفضل وسيلة لاستثمار مدخراتهم، خاصة مع قيام البنوك الكبرى بتعديل أسعار العائد على الشهادات الادخارية بالجنيه والدولار، والتي تعد من أكثر الأدوات الاستثمارية أمانا وانتشارا بين المودعين.

شهادات البنك الأهلي المصري بعد خفض الفائدة

ما زال البنك الأهلي المصري يقدم حلولا متنوعة من خلال شهاداته البلاتينية، والتي تشهد إقبالا كبيرا من العملاء:

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري (3 سنوات):

23% في السنة الأولى.
19% في الثانية.
15% في الثالثة.
عند استثمار 100 ألف جنيه يحصل العميل على إجمالي 57 ألف جنيه خلال مدة الشهادة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي (3 سنوات):

27% في السنة الأولى.
22% في الثانية.
17% في الثالثة.
عند استثمار 100 ألف جنيه يحصل العميل على إجمالي 66 ألف جنيه خلال مدة الشهادة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت (3 سنوات):

بعائد ثابت 18.5% شهريا.
عند استثمار 100 ألف جنيه يحصل العميل على عائد شهري 1541 جنيها تقريبا، أي إجمالي 55.5 ألف جنيه على مدار الثلاث سنوات.

الشهادات البنكية

بنك مصر يخفض أسعار العائد

أعلن بنك مصر بدء العمل بأسعار عائد جديدة على شهاداته الادخارية اعتبارا من يوم الاثنين 1 سبتمبر 2025.

شهادة القمة الثلاثية: انخفض العائد الشهري الثابت إلى 17% سنويا بدلا من 18.5%.
شهادة ابن مصر: شهدت خفضا تدريجيا ليصبح العائد:

السنة الأولى: 20.5% بدلا من 23%.
السنة الثانية: 17% بدلا من 19.5%.
السنة الثالثة: 13.5% بدلا من 16%.

شهادات 3 سنوات: العائد السنوي تراجع إلى 4.85% بدلا من 5.30% مع تخفيض مماثل على باقي دوريات الصرف (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي).


شهادات 5 سنوات: انخفض العائد السنوي إلى 4.95% بدلا من 5.15%.

 

قرار البنك المركزي المصري قرار البنك المركزي البنك المركزي الشهادات البنكية شراء الشهادات شراء الشهادات البنكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

الخطيب

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

إضافة المواليد 2025 .. كل ما تعرفه عن استمارة تحديث البيانات الجديدة

إضافة المواليد 2025.. كل ما تريد معرفته عن استمارة التموين الجديدة

تشارلي كيرك

مسؤول أمريكي يكشف سبب مقتـ.ل الناشط السياسي كيرك

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

حسام غالي

تعليق مثير من الدرديري على تصريحات حسام غالي .. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب: إذا التزم حلف الناتو بما أقول ستنتهي الحرب سريعا في أوكرانيا

احمد سعد

هرب وعمل بالنقاشة.. كيف أصبح أحمد سعد من أشهر مطربي مصر

روسيا وأوكرانيا

مسئول روسي سابق: العقوبات الأوروبية على روسيا ألحقت ضررًا أكبر بالاقتصاد الأوروبي

بالصور

"كنت هفقد مناخيري وأتعمي!".. البلوجر كنزي مدبولي تكشف خطورة حقن الفيلر

ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟
ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟
ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟

تحذير هام من تناول نوع جبنة معروف.. لن تتوقعها

مخاطر تناول الجبنة يوميًا
مخاطر تناول الجبنة يوميًا
مخاطر تناول الجبنة يوميًا

5 سيارات "زيرو" Suv بأقل من 1.5 مليون جنيه في السوق المصري

سيارات ‏SUV‏
سيارات ‏SUV‏
سيارات ‏SUV‏

لحظة وصول إليسا الى المطار لإحياء حفل بالقاهرة

إليسا
إليسا
إليسا

فيديو

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد