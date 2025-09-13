أفضل عائد من شراء الشهادات البنكية.. اعمل فلوس بكل سهولة

شراء الشهادات البنكية.. يبحث المواطنون الراغبون في الاستثمار الامن عن كيفية شراء شهادة بنكية، والتي يظل اختيار الشهادة المناسبة للحصول علي عائد ثابت ومستقر فإن الشهادات ذات العائد الشهري الثابت تعتبر خيارا مناسبا.

افضل عائد من شراء الشهادات البنكية.. اعمل فلوس بكل سهولة

أما إذا كان يفضل الحصول على عائد أعلى في السنة الأولى مع إمكانية استغلاله في استثمار آخر، فإن الشهادات ذات العائد المتدرج تمثل فرصة جيدة.

وأعاد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بنسبة 2% تساؤلات المواطنين حول أفضل وسيلة لاستثمار مدخراتهم، خاصة مع قيام البنوك الكبرى بتعديل أسعار العائد على الشهادات الادخارية بالجنيه والدولار، والتي تعد من أكثر الأدوات الاستثمارية أمانا وانتشارا بين المودعين.

شهادات البنك الأهلي المصري بعد خفض الفائدة

ما زال البنك الأهلي المصري يقدم حلولا متنوعة من خلال شهاداته البلاتينية، والتي تشهد إقبالا كبيرا من العملاء:

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري (3 سنوات):

23% في السنة الأولى.

19% في الثانية.

15% في الثالثة.

عند استثمار 100 ألف جنيه يحصل العميل على إجمالي 57 ألف جنيه خلال مدة الشهادة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي (3 سنوات):

27% في السنة الأولى.

22% في الثانية.

17% في الثالثة.

عند استثمار 100 ألف جنيه يحصل العميل على إجمالي 66 ألف جنيه خلال مدة الشهادة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت (3 سنوات):

بعائد ثابت 18.5% شهريا.

عند استثمار 100 ألف جنيه يحصل العميل على عائد شهري 1541 جنيها تقريبا، أي إجمالي 55.5 ألف جنيه على مدار الثلاث سنوات.

الشهادات البنكية

بنك مصر يخفض أسعار العائد

أعلن بنك مصر بدء العمل بأسعار عائد جديدة على شهاداته الادخارية اعتبارا من يوم الاثنين 1 سبتمبر 2025.

شهادة القمة الثلاثية: انخفض العائد الشهري الثابت إلى 17% سنويا بدلا من 18.5%.

شهادة ابن مصر: شهدت خفضا تدريجيا ليصبح العائد:

السنة الأولى: 20.5% بدلا من 23%.

السنة الثانية: 17% بدلا من 19.5%.

السنة الثالثة: 13.5% بدلا من 16%.

شهادات 3 سنوات: العائد السنوي تراجع إلى 4.85% بدلا من 5.30% مع تخفيض مماثل على باقي دوريات الصرف (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي).



شهادات 5 سنوات: انخفض العائد السنوي إلى 4.95% بدلا من 5.15%.