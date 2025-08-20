قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يقبل الله التوبة رغم تكرار الذنب ذاته؟.. الإفتاء تجيب
الخارجية الفلسطينية تدين مصادقة الاحتلال على البناء الاستيطاني الجديد في منطقة "E1"
ماكرون: خطة احتلال غزة ستجر المنطقة إلى ساحة حرب
القاهرة الإخبارية: الجيش الإسرائيلي يحاول تطويق غزة من ثلاثة محاور
عمر طاهر ينضم إلى شاشة التليفزيون المصري
الرئيس السيسي وماكرون يؤكدان تعزيز الشراكة المصرية الفرنسية والتنسيق بشأن قضايا الشرق الأوسط
مطالب فلسطينية بوقف العدوان وخطة إسرائيلية للسيطرة على غزة.. فإلى متى يستمر التصعيد؟
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025
سعر الذهب اليوم عيار 21 مفاجأة
الرئيس السيسي يستعرض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة وتخفيف معاناة المدنيين
البنتاجون يخطط لإنفاق أكثر من 3.5 مليار دولار لتعويض دعم إسرائيل
قرار عاجل من المحكمة بشأن سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعيدا عن الذهب .. سر الإقبال المرتفع على الشهادات البنكية قبل اجتماع المركزي

الذهب
الذهب
إسراء عبدالمطلب

في ظل حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق المحلية والدولية قبيل اجتماع البنك المركزي المصري نهاية الشهر الجاري، شهدت السوق المالية حركة لافتة تمثلت في إقبال واسع من المواطنين على شراء الشهادات البنكية، وذلك على حساب الاستثمار في الذهب الذي تراجع سعره محليًا خلال الأيام الماضية. 

ويأتي هذا التوجه تعبيرًا عن رغبة الأفراد في تأمين عائد شهري ثابت يعزز دخولهم وسط تقلبات اقتصادية وتوقعات بتغييرات مرتقبة في أسعار الفائدة.

الآن رسميا.. سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 12-12-2024

شهادات البنوك تتفوق على الذهب

شهدت الأيام الأخيرة زيادة ملحوظة في إقبال المواطنين على شهادات الادخار، وبخاصة تلك التي يطرحها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، حيث يرى كثيرون أن الشهادات تضمن لهم عائدًا ثابتًا ومستقرًا يساهم في مواجهة الأعباء المعيشية. ويعود هذا الإقبال إلى توقعات قوية بأن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة مع نهاية أغسطس 2025، وهو ما قد يقلل من جاذبية الشهادات لاحقًا ويدفع الأفراد إلى اقتناص الفرصة الحالية قبل صدور القرار.

تراجع في أسعار الذهب محليًا

على الجانب الآخر، شهدت أسعار الذهب تراجعًا واضحًا في السوق المحلية خلال الأيام الماضية، مما عزز من توجه المواطنين بعيدًا عنه. فقد سجل الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية – انخفاضًا بنحو 40 جنيهًا يوم الجمعة الماضية، ليستقر اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 عند مستوى 4555 جنيهًا للجرام. كما سجل عيار 24 نحو 5205.71 جنيه، وعيار 18 نحو 3904.29 جنيه، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 36440 جنيهًا.

الذهب عالميًا

أما على الصعيد العالمي، فقد سجل الذهب اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 نحو 3339 دولارًا للأوقية، في وقت يشهد فيه المعدن الأصفر ضغوطًا متزايدة نتيجة التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الأسواق الكبرى، مما يقلل من جاذبيته كأداة استثمارية مقارنة بأدوات الادخار ذات العائد الثابت.

تعكس هذه التحركات في السوق المصرية اتجاهًا واضحًا لدى المواطنين نحو تأمين دخل ثابت عبر الشهادات البنكية، بدلًا من الاعتماد على الذهب الذي تتقلب أسعاره بشكل يومي. وبينما يترقب الجميع قرار البنك المركزي نهاية الشهر الجاري، يبقى السؤال الأهم: هل سيستمر الإقبال على الشهادات بنفس الوتيرة إذا ما تم خفض الفائدة، أم أن الذهب سيعود ليستعيد بريقه كملاذ آمن في مواجهة الأزمات؟

البنك المركزي شهادات البنوك شهادات الادخار البنك الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

نتيجة تقليل الاغتراب 2025

رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب .. اطلع عليه

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

ترشيحاتنا

ريلمى

سلسلة ريلمي الرقمية.. تكنولوجيا جديدة بروح شبابية

مرسيدس مايباخ S680 إميرالد آيل

سعر مرسيدس مايباخ S680 إميرالد آيل في السعودية

تعرف علي إنفينيتي QX80 منافسة اسكاليد V

تعرف على إنفينيتي QX80 منافسة اسكاليد V| صور

بالصور

طريقة عمل الدجاج المشوي بصوص الباربيكيو

طريقة عمل الدجاج المشوي بصوص الباربيكيو
طريقة عمل الدجاج المشوي بصوص الباربيكيو
طريقة عمل الدجاج المشوي بصوص الباربيكيو

القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة

القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة

طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند في 10 دقائق

طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند 10 دقائق فقط
طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند 10 دقائق فقط
طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند 10 دقائق فقط

القوات المسلحة تنظم زيارة للإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات إلى الوحدات الخاصة البحرية

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية و الجامعات لإحدى الوحدات الخاصة البحرية
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية و الجامعات لإحدى الوحدات الخاصة البحرية
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية و الجامعات لإحدى الوحدات الخاصة البحرية

فيديو

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد