هرب وعمل بالنقاشة.. كيف أصبح أحمد سعد من أشهر مطربي مصر

تصدر النجم أحمد سعد محركات تواصل البحث الاجتماعي خلال اليومين الماضيين حيث تم استضافته في برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي وجاءت أبرز التصريحات على النحو التالي.

هربت من البيت| أحمد سعد: غنيت في الأفراح واشتغلت نقاش وبياع عيش

كشف النجم أحمد سعد أن والدته كانت حريصة على أن يعمل هو وإخوته خلال فترة الإجازة، موضحًا أنه عمل في عدة مهن بعيدة عن مجال الغناء، منها العمل نقاش وبائع خبز.

جودي أحمد سعد: أغاني والدي حالة فنية نعيشها مع الأسرة والمقربين

قالت جودي ابنة الفنان أحمد سعد، إنها تعيش حالة مميزة مع أعمال والدها الغنائية.

وأكدت جودي خلال لقائه في برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، أنها لا تجد أغنية لا تحبها من ألبومه الجديد، ولكن أكثر الأغاني هي: "بلونة وتيجي نحارب"، وقالت: "بصراحة آخر فترة دي كلها مفيش أغنية واحدة ما بحبهاش".

أحمد سعد: جلوسي على كرسي معكم مقياس لنجاحي

أكد الفنان أحمد سعد أن لحظة ظهوره في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي كانت بالنسبة له علامة فارقة في مشواره، قائلاً: "لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة"، مشيرًا إلى أن جلوسه على كرسي البرنامج مثّل له مقياسًا حقيقيًا للنجاح الذي سعى إليه طيلة سنوات.

أحمد سعد: "وسع وسع" غيرت حياتي ومسيرتي الفنية

روى المطرب أحمد سعد تفاصيل غير معلنة من كواليس أغنيته الشهيرة "وسع وسع"، التي صدرت عام 2022 وحققت نجاحاً ضخماً، مؤكداً أنها غيّرت نظرته للفن وأسلوب عمله.

وقال سعد خلال استضافته في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، إن الأغنية كانت سبباً في خلاف حاد مع ملحنها إيهاب عبد الواحد، بعدما حاول أداءها بطريقته الطربية المعتادة، بينما أصر الملحن على أسلوب أبسط وأكثر سلاسة. وأضاف: "كنت متضايق في الأول، لكن لما سمعت التسجيل فهمت إن عنده حق، وحسيت إن حياتي كلها اتغيرت".

أحمد سعد: سر نجاح "مكسرات" في قوة الكلمة وصدق الإحساس

أكد الفنان أحمد سعد أنه يحرص دائماً على انتقاء كلمات أغانيه بعناية شديدة، مشيراً إلى أن نجاح أغنيته الأخيرة "مكسرات" يعود بالأساس إلى قوة الكلمة وطريقة الإلقاء التي تميز بها.