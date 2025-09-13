قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألمانيا.. جدل داخلي واسع بعد دعوة فون دير لاين لفرض عقوبات على إسرائيل
زعيم الأغلبية: خفض التنسيق الأمني مع إسرائيل رسالة سيادية قوية.. واعتماد حل الدولتين انتصار للشرعية
موعد ومكان جنازة أرملة الراحل سيد مكاوي
وفاة أرملة الموسيقار الراحل سيد مكاوي
هل يجوز الصلاة على النبي بطريقة غير معروفة ؟.. الإفتاء تجيب
أيقونة حضارية عالمية.. المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم
أفضل عائد من شراء الشهادات البنكية.. اعمل فلوس بكل سهولة
إلهام شاهين عن تعاونها مع إسماعيل عبد الحافظ: كان ذكيا فى اختياراته للنصوص.. خاص
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 13-9-2025
أحمد حسن يثير الجدل بشأن مباراة الزمالك والمصري
55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: مقترح مصر بإنشاء قوة عربية مشتركة ضربة موجعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هرب وعمل بالنقاشة.. كيف أصبح أحمد سعد من أشهر مطربي مصر

احمد سعد
احمد سعد
عبد الخالق صلاح

تصدر النجم أحمد سعد محركات تواصل البحث الاجتماعي خلال اليومين الماضيين حيث تم استضافته في برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي وجاءت أبرز التصريحات على النحو التالي. 

هربت من البيت| أحمد سعد: غنيت في الأفراح واشتغلت نقاش وبياع عيش

كشف النجم أحمد سعد أن والدته كانت حريصة على أن يعمل هو وإخوته خلال فترة الإجازة، موضحًا أنه عمل في عدة مهن بعيدة عن مجال الغناء، منها العمل نقاش وبائع خبز.

جودي أحمد سعد: أغاني والدي حالة فنية نعيشها مع الأسرة والمقربين

قالت جودي ابنة الفنان أحمد سعد، إنها تعيش حالة مميزة مع أعمال والدها الغنائية.

وأكدت جودي خلال لقائه في برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، أنها لا تجد أغنية لا تحبها من ألبومه الجديد، ولكن أكثر الأغاني هي: "بلونة وتيجي نحارب"، وقالت: "بصراحة آخر فترة دي كلها مفيش أغنية واحدة ما بحبهاش".

أحمد سعد: جلوسي على كرسي معكم مقياس لنجاحي

أكد الفنان أحمد سعد أن لحظة ظهوره في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي كانت بالنسبة له علامة فارقة في مشواره، قائلاً: "لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة"، مشيرًا إلى أن جلوسه على كرسي البرنامج مثّل له مقياسًا حقيقيًا للنجاح الذي سعى إليه طيلة سنوات.

أحمد سعد: "وسع وسع" غيرت حياتي ومسيرتي الفنية

روى المطرب أحمد سعد تفاصيل غير معلنة من كواليس أغنيته الشهيرة "وسع وسع"، التي صدرت عام 2022 وحققت نجاحاً ضخماً، مؤكداً أنها غيّرت نظرته للفن وأسلوب عمله.

وقال سعد خلال استضافته في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، إن الأغنية كانت سبباً في خلاف حاد مع ملحنها إيهاب عبد الواحد، بعدما حاول أداءها بطريقته الطربية المعتادة، بينما أصر الملحن على أسلوب أبسط وأكثر سلاسة. وأضاف: "كنت متضايق في الأول، لكن لما سمعت التسجيل فهمت إن عنده حق، وحسيت إن حياتي كلها اتغيرت".

أحمد سعد: سر نجاح "مكسرات" في قوة الكلمة وصدق الإحساس

أكد الفنان أحمد سعد أنه يحرص دائماً على انتقاء كلمات أغانيه بعناية شديدة، مشيراً إلى أن نجاح أغنيته الأخيرة "مكسرات" يعود بالأساس إلى قوة الكلمة وطريقة الإلقاء التي تميز بها.

احمد سعد العمل بالنقاشة الهروب من المنزل جودي احمد سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

الخطيب

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

إضافة المواليد 2025 .. كل ما تعرفه عن استمارة تحديث البيانات الجديدة

إضافة المواليد 2025.. كل ما تريد معرفته عن استمارة التموين الجديدة

تشارلي كيرك

مسؤول أمريكي يكشف سبب مقتـ.ل الناشط السياسي كيرك

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

حسام غالي

تعليق مثير من الدرديري على تصريحات حسام غالي .. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

الرجال المولودون في الصيف عرضة للاكتئاب

دراسة: مرض نفسي يهدد الرجال المولودين في هذه الأشهر

طريقة عمل كباب الحلة

وصفة مصرية أصيلة.. طريقة عمل طاجن كباب الحلة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | مكملات غذائية تساعد في تحسين الكبد الدهني.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحمضيات؟

بالصور

"كنت هفقد مناخيري وأتعمي!".. البلوجر كنزي مدبولي تكشف خطورة حقن الفيلر

ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟
ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟
ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟

تحذير هام من تناول نوع جبنة معروف.. لن تتوقعها

مخاطر تناول الجبنة يوميًا
مخاطر تناول الجبنة يوميًا
مخاطر تناول الجبنة يوميًا

5 سيارات "زيرو" Suv بأقل من 1.5 مليون جنيه في السوق المصري

سيارات ‏SUV‏
سيارات ‏SUV‏
سيارات ‏SUV‏

لحظة وصول إليسا الى المطار لإحياء حفل بالقاهرة

إليسا
إليسا
إليسا

فيديو

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد