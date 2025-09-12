أحمد سعد: جلوسي على كرسي معكم مقياس لنجاحي

أكد الفنان أحمد سعد أن لحظة ظهوره في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي كانت بالنسبة له علامة فارقة في مشواره، قائلاً: "لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة"، مشيرًا إلى أن جلوسه على كرسي البرنامج مثّل له مقياسًا حقيقيًا للنجاح الذي سعى إليه طيلة سنوات.



وخلال حديثه بالبرنامج المذاع على قناة ON، أوضح سعد أن الفضل فيما وصل إليه يعود إلى توفيق الله سبحانه وتعالى، قائلاً: "التوفيق ده مش بإيدينا نصنعه.. أنا بقالي 15 سنة بشتغل بنفس القوة، لكن توقيت النجاح الكبير كان بأمر ربنا اللي اختار الوقت ده"، مؤكدًا أن النجاح لا يُبنى فقط على التخطيط البشري.



وتناول سعد الحديث عن ألبومه الأخير الذي حمل طابعًا مبهجًا، موضحًا أنه جاء استجابة للأوضاع الصعبة التي عاشها الناس خلال السنوات الماضية من أزمات وضغوط، وقال: "الناس كانت محتاجة يخرجوا من الحزن، وأنا حبيت أقدملهم حاجة مختلفة تبسطهم وتخليهم يفرحوا".