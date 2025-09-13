مي القاضي تخطف الأنظار بجمالها في لوكيشن تصوير 2 قهوة

شاركت الفنانة مي القاضي جمهورها كواليس تصوير أحدث أعمالها الدرامية مسلسل «2 قهوة»، والذي تشارك في بطولته بجانب الفنان أحمد فهمي، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت مي القاضي مقطع فيديو من الكواليس، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيه ترتدي فستان أنيق باللون اللبني مع ورود صفراء، وعلقت:"2 قهوة".

https://www.instagram.com/reel/DOiQorbiEC2/?igsh=ZzBleTY1eWhmeGdv

أحمد فهمي يواصل تصوير 2 قهوة

ويواصل الفنان احمد فهمي تصوير مشاهده في مسلسل “2 قهوة”، الذي بدأ تصويره نهاية مايو الماضي، تمهيدًا لعرضه في موسم الأوف سيزون خلال الأسابيع القادمة.

ويجسد فهمي شخصية دكتور جامعي مشهور يقدم برنامجًا تلفزيونيًا، بينما تلعب الفنانة السورية مرام على دور زوجته كما يشارك في العمل إسماعيل فرغلي بدور والده، وميريت عمر الحريري في دور والدته، بينما تؤدي بسنت أبوباشا شخصية شقيقته.

المسلسل يضم باقة من النجوم مثل محسن محيي الدين، مي القاضي، نانسي صلاح، حازم إيهاب، أحمد الشامي، عمر رياض، كريم العمري، هبة الأباصيري، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، وإنتاج أحمد عبدالعاطي.