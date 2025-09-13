قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسبانيا.. انفجار في مقهى بمدريد يسفر عن إصابة 14 شخصا
خلدون حينا: نتنياهو لا يسعى لحلول حقيقية ويحرص على إبقاء المنطقة في حالة فوضى
موعد شهر رمضان 2026 في مصر والسعودية
القبض على سائق يقود سيارة ميكروباص تحت تأثير المواد المخدرة بالقليوبية
غلق كلي لطريق الواحات لتنفيذ أعمال الأتوبيس الترددي.. مسارات بديلة
رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: قرار الأمم المتحدة لحل الدولتين غير ملزم
صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟
أحب أن أرتاح.. رد صادم من بسمة وهبة بشأن موعد اعتزالها
مفتاح المدينة هدية .. شرطة لاتينا الإيطالية تتدخل لإيقاف المرور بسبب محاضرة زاهي حواس
شيمي: تطوير صناعة الغزل والنسيج لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري
بتكلفة ٥ ملايين جنيه.. محافظ الإسماعيلية يتفقد تطوير مصاعد الثلاثيني وكوبري المشاة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مي القاضي تخطف الأنظار بجمالها في لوكيشن تصوير 2 قهوة

مى القاضي
مى القاضي
يمنى عبد الظاهر

شاركت الفنانة مي القاضي جمهورها كواليس تصوير أحدث أعمالها الدرامية مسلسل «2 قهوة»، والذي تشارك في بطولته بجانب الفنان أحمد فهمي، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت مي القاضي مقطع فيديو من الكواليس، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيه ترتدي فستان أنيق باللون اللبني مع ورود صفراء، وعلقت:"2 قهوة".

https://www.instagram.com/reel/DOiQorbiEC2/?igsh=ZzBleTY1eWhmeGdv

أحمد فهمي يواصل تصوير 2 قهوة

ويواصل الفنان احمد فهمي تصوير مشاهده في مسلسل “2 قهوة”، الذي بدأ تصويره نهاية مايو الماضي، تمهيدًا لعرضه في موسم الأوف سيزون خلال الأسابيع القادمة.

ويجسد فهمي شخصية دكتور جامعي مشهور يقدم برنامجًا تلفزيونيًا، بينما تلعب الفنانة السورية مرام على دور زوجته كما يشارك في العمل إسماعيل فرغلي بدور والده، وميريت عمر الحريري في دور والدته، بينما تؤدي بسنت أبوباشا شخصية شقيقته.

المسلسل يضم باقة من النجوم مثل محسن محيي الدين، مي القاضي، نانسي صلاح، حازم إيهاب، أحمد الشامي، عمر رياض، كريم العمري، هبة الأباصيري، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، وإنتاج أحمد عبدالعاطي.

الفنانة مي القاضي مسلسل «2 قهوة أحمد فهمي عمر الحريري إسماعيل فرغلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

حسام غالي

تعليق مثير من الدرديري على تصريحات حسام غالي .. ماذا قال؟

"لا نينيا

توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟

محمود الخطيب وحسام غالي

التوقيت خاطئ.. محسن صالح يوجه رسالتين لـ الخطيب وحسام غالي

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

محافظ أسوان يترأس إجتماعاً موسعاً لتهيئة وتجهيز المدارس لاستقبال الطلاب

وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية في اختبارات القبول بالمركز الثقافي

وكيل أوقاف الإسكندرية: توافر معايير النزاهة والشفافية في اختبارات القبول بالمركز الثقافي

انطلاق معارض "أهلا مدارس"

محافظ الإسكندرية: معارض "أهلاً مدارس 2025" تستهدف تخفيف العبء عن الأسر

بالصور

تساقط الشعر وإسمرار البشرة وحب الشباب.. أعراض تكيس المبايض

تكيس المبايض
تكيس المبايض
تكيس المبايض

حماة الوطن يدعم أسر ضحايا ومصابي انهيار عقار شارع مولد النبي بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

توقفوا عن هذه العادة.. حسام موافي يحذر طلاب المدارس من «جرثومة المعدة»

مخاطر تناول طلاب المدارس للأطعمة المكشوفة
مخاطر تناول طلاب المدارس للأطعمة المكشوفة
مخاطر تناول طلاب المدارس للأطعمة المكشوفة

تحذير من كبسولات غسالات الأطباق.. دراسة تكشف تأثيرها على الأمعاء

مخاطر غسالات الصحون على صحة الأمعاء
مخاطر غسالات الصحون على صحة الأمعاء
مخاطر غسالات الصحون على صحة الأمعاء

فيديو

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد