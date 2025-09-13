أحب أن أرتاح.. رد صادم من بسمة وهبة بشأن موعد اعتزالها

كشفت الإعلامية بسمة وهبة،، عن نظرتها لمسيرتها الإعلامية وإمكانية اعتزالها، مؤكدة أن فكرة الابتعاد عن الشاشة بمثابة "الراحة".

وردت بسمة وهبة ، خلال لقائها عبر إذاعة مونت كارلو الدولية، على سؤال "متى تعتزل الإعلام"، قائلة : “أحب أن أرتاح، ولكن حينها سينتهي أكسجين الحياة.. من أين أستنشق الهواء؟ وقت الاعتزال ستكون نهايتي.. ولقائي اليوم اعتبره مكافأة في نهاية مشواري الإعلامي ".

وتحدثت وهبة أيضًا ارتباط ذلك بتفاصيل من حياتها اليومية مع زوجها السياسي النائب علاء عابد، مشيرة إلى أنهما يعيشان حياة هادئة بعيدة عن الأضواء، معقبة: “مفيش حاجة في حياتي الآن غير زوجي السياسي المشغول في عمله وأنا المشغولة في عملي الإعلامي، ونعود من عملنا لنقضي بعض الوقت معًا.. نحب الهدوء ولا نحب السهر والخروج والضوضاء.”

للفيديو