رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: قرار الأمم المتحدة لحل الدولتين غير ملزم

أكد الدكتور صلاح عبد العاطى، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لحل الدولتين غير ملزمة على المستوى التنفيذى، لكن يمكن أن تتحول إلى قرارات ملزمة إذا جرت بصيغة الاتحاد من أجل السلام.

وأضاف عبد العاطى خلال مداخلة لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، تحصل الجمعية العامة على صلاحيات مجلس الأمن نظرا لعجزه عن القيام بواجباته فى حفظ الأمن والسلم الدوليين ووقف الانتهاكات والجرائم الدولية المرتكبة بحق الفلسطينيين ودول المنطقة.

ولفت عبد العاطي انه يمكن خلال هذا الشهر ومع انعقاد جلسات الجمعية العامة، الدعوة إلى هذه الجمعية بصيغة طارئة وإنشاء تحالف دولى لتطبيق قرارات الجمعية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية آخرها القرار الذى جرى بالأمس بإجماع كبير.

وأكد عبد العاطى أنه لابد أن يتم أخذ المزيد من القرارات فى الجمعية العامة بتشكيل تحالف دولى وإرسال قوة حفظ سلام دولية وفقا لمقتضيات إعلان نيويورك، فى إطار إنهاء الاحتلال الإسرائيلى.

واختتم أنه يمكن فرض عقوبات على الاحتلال وصولا لفرضها من الأمم المتحدة حتى تنصاع لقواعد القانون الدولى وتنفذ قرار الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والملفات العربية.