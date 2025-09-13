تشكيل الزمالك أمام المصري في الدوري

أعلن البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة المصري المقرر لها في الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد صبحي.

محمود بنتايج .

حسام عبد المجيد .

محمد إسماعيل .

عمر جابر.

نبيل عماد دونجا.

عبد الله السعيد.

ناصر ماهر.

خوان بيزيرا .

عدي الدباغ .

آدم كايد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وصلاح مصدق وبارون أوشينج وأحمد فتوح وأحمد حمدي وعبد الحميد معالي وأحمد شريف وعمرو ناصر وناصر منسي