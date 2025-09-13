قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور: عرض جديد من الزمالك لتجديد عقد محمد السيد
أرملة تشارلي كيرك: زوجي كان مبشرا برحمة الله.. ورسالته ستستمر
2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص
︎"الطفولة والأمومة" يعلن عن ميثاق شرف لمناهضة جريمة ختان الإناث
أبو العينين: الاحتلال يتمدد والحرب تتسع والعالم يتفرج في صمت
أزعج ممولين وأغضب دوائر القرار.. تفاصيل جديدة تكشف سبب اغتيال تشارلي كيرك
تفاصيل الحكم على 9 شركات بتهمة التلاعب بالبورصة بـ 40 مليون جنيه
قرار عاجل بشأن عصابة مسلحة استولت على 11 مليون جنيه في "كمين وهمي" بمدينة نصر
توليت يشارك صورة مع إليسا قبل إحيائها حفلا بالقاهرة غدا
فيريرا: الزمالك استحق الفوز بثلاثية على المصري
يانيك فيريرا: الفوز على المصري مستحق وكنا نستطيع تسجيل 5 أهداف
إعانة كبيرة .. وزير العمل يكشف تطورات أزمة موظفة فقدت رضيعها بسبب إجازة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عادل حمودة: نتنياهو عاش تجربة فارقة عام 2015 حين توقع خسارة الانتخابات

نتنياهو
نتنياهو
محمد البدوي

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة إن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، عاش تجربة انتخابية فارقة عام 2015، حين توقع خسارة الانتخابات لكنه فوجئ بالفوز، وهو ما جعله يشعر بنوع من الغرور السياسي أدى إلى إقصاء كثير من المقربين منه.

وأوضح أن نتنياهو بدأ يتصرف وكأنه ملك، وعلى الجميع أن يخضع لقواعده، حسب ما ورد في شهادات مقربة منه ضمن الفيلم الوثائقي "ملفات بيبي".

وأضاف حمودة، خلال حديثه في برنامج "واجه الحقيقة" على شاشة القاهرة الإخبارية، أن مائير حفتر، مدير حملة نتنياهو الانتخابية، وصفه بأنه أصبح يتعامل وكأنه فوق المساءلة، مشيرًا إلى أن زوجته سارة كان لها تأثير بالغ عليه وكانت ترى أنه لو ولد في الولايات المتحدة لأصبح رئيسًا.

وكشف حمودة أن الفيلم ذاته يميط اللثام لأول مرة عن قصة "الشريط الساخن" الذي ظل لغزًا في إسرائيل منذ عقود، حيث لم يشاهده أحد حتى اليوم.

شخصية نتنياهو 

وأكد عادل حمودة أن هذه الواقعة تكشف جانبًا آخر من شخصية نتنياهو وكيفية إدارة أزماته، لافتًا إلى أن تهديدًا مجهولًا تلقته زوجته في ساعة حرجة لم يدفعه إلى التراجع عن السباق السياسي، بقدر ما أثار جدلًا واسعًا داخل بيته.

كما أشار إلى تعليق ملياردير إسرائيلي بارز رأى أن إسرائيل ستكون أفضل حالًا إذا ابتعدت عائلة نتنياهو عن التدخل في السياسة، نظرًا لعدم تسامحها وتأثيرها المتزايد على قراراته.

نتنياهو إسرائيل حملة نتنياهو شخصية نتنياهو عادل حمودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

أرشيفية

طرد الأمريكيين مقابل الحماية من إسرائيل.. إيران تعرض درعها الصاروخي على قطر

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

ترشيحاتنا

شيري عادل

بعد عرض الحلقة الأولى من "ديجافو".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات

شيري عادل

جريمة قتل ودماء على يد شيري عادل تفتتح أولى حلقات "ديجافو"

علاج الكلف

تكلفة بسيطة.. وصفات طبيعية لعلاج الكلف والنمش

بالصور

بعد عرض الحلقة الأولى من "ديجافو".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

مسكنات الالم
مسكنات الالم
مسكنات الالم

هؤلاء الممنوعون من القهوة بمختلف أنواعها | 13 فئة

القهوة
القهوة
القهوة

فيديو

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد