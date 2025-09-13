عادل حمودة: نتنياهو عاش تجربة فارقة عام 2015 حين توقع خسارة الانتخابات

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة إن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، عاش تجربة انتخابية فارقة عام 2015، حين توقع خسارة الانتخابات لكنه فوجئ بالفوز، وهو ما جعله يشعر بنوع من الغرور السياسي أدى إلى إقصاء كثير من المقربين منه.

وأوضح أن نتنياهو بدأ يتصرف وكأنه ملك، وعلى الجميع أن يخضع لقواعده، حسب ما ورد في شهادات مقربة منه ضمن الفيلم الوثائقي "ملفات بيبي".

وأضاف حمودة، خلال حديثه في برنامج "واجه الحقيقة" على شاشة القاهرة الإخبارية، أن مائير حفتر، مدير حملة نتنياهو الانتخابية، وصفه بأنه أصبح يتعامل وكأنه فوق المساءلة، مشيرًا إلى أن زوجته سارة كان لها تأثير بالغ عليه وكانت ترى أنه لو ولد في الولايات المتحدة لأصبح رئيسًا.

وكشف حمودة أن الفيلم ذاته يميط اللثام لأول مرة عن قصة "الشريط الساخن" الذي ظل لغزًا في إسرائيل منذ عقود، حيث لم يشاهده أحد حتى اليوم.

شخصية نتنياهو

وأكد عادل حمودة أن هذه الواقعة تكشف جانبًا آخر من شخصية نتنياهو وكيفية إدارة أزماته، لافتًا إلى أن تهديدًا مجهولًا تلقته زوجته في ساعة حرجة لم يدفعه إلى التراجع عن السباق السياسي، بقدر ما أثار جدلًا واسعًا داخل بيته.

كما أشار إلى تعليق ملياردير إسرائيلي بارز رأى أن إسرائيل ستكون أفضل حالًا إذا ابتعدت عائلة نتنياهو عن التدخل في السياسة، نظرًا لعدم تسامحها وتأثيرها المتزايد على قراراته.