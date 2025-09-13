الأهلي يوفر حزمة خدمات للأعـضـاء فـي اجـتمـاع الجمعية العمومية



أعلنت إدارة النادي عن توفير مجموعة من الخدمات التنظيمية المتميزة التي سيتم تقديمها لأعضاء الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل 19 سبتمبر، خلال «الاجتماع الخاص» للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي، تهدف هذه الترتيبات إلى ضمان راحة الأعضاء وتسهيل مشاركتهم في عملية التصويت، وتشمل تعليق كشوف العضوية في أماكن بارزة للتيسير على الأعضاء لمعرفة رقم اللجنة لكل عضو، وتخصيص نقاط استعلام داخل المقر لتقديم المساعدة والرد على أي استفسارات خاصة بعملية التصويت أو التنظيم، وتوفير سيارات جولف لنقل الأعضاء بين بوابات النادي وأماكن التصويت، لتجنب أي مشقة في التنقل، وتأجير جراجات الأوبرا والمعلمين وحي غرب بجوار النادي لخدمة الأعضاء مجانًا طوال فترة انعقاد الجمعية. يأتي ذلك في إطار حرص النادي الأهلي على توفير أقصى درجات التنظيم والراحة لأعضاء الجمعية العمومية في يوم مهم للمشاركة في رسم مستقبل النادي.