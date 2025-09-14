نجلاء بدر: «أزمة ثقة» شدّني من المعالجة.. ووائل فهمي عبدالحميد شافني بشكل مختلف|فيديو

في حلقة خاصة واستثنائية، استضاف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي نجوم وأسرة مسلسل "أزمة ثقة".

وقالت الفنانة نجلاء بدر: "أجمع بيني وبين المخرج وائل فهمي عبدالحميد صداقة قديمة، وأعرفه جيدًا على المستوى الشخصي. تربيت في منزله، وهو مخرج متميز وصديق منذ فترة طويلة. عملت معه منذ أيام المعهد، وفور قراءة الورق وافقت على الفور."

وأضافت: "استمتعت جدًا بتجسيد الشخصية وبأحداث العمل التي دارت في إطار من التشويق. الدراما التي كتبت كانت تمثل الأعماق الداخلية للنفس الإنسانية، وأنا أحب تقديم مثل هذه الأدوار."

وعقب المخرج وائل فهمي عبدالحميد قائلاً: "فكرت منذ البداية في وجود نجلاء بدر في العمل، فهي فنانة موهوبة وصديقتي. أنا مقتنع بأنها ستقدم الشخصية بمنتهى الروعة والجودة الفنية."

وتابع: "هذا ليس العمل الأول لي مع المؤلف أحمد صبحي، فقد قدمنا معًا حوالي خمس أعمال فنية. الورق الخاص بالمسلسل كان موجودًا لديّ باسم آخر، واجتمعت معه بحضور الأستاذة رشا عصفور. قررنا تغيير الاسم القديم لأنه كان شبيهًا بعمل آخر، وكنت حريصًا على أن يقدم كل فنان دورًا جديدًا لم يسبق له تقديمه، ما خلق حالة فنية رائعة وتفاعلًا مميزًا بين النجوم."

من جانبه، أوضح أحمد صبحي، مؤلف المسلسل: "العمل مستمد من الواقع، وجزء كبير من الأحداث حدث بالفعل في محيط قريب مني وفي عدد من العائلات. تناولت كثيرًا من العلاقات والصراعات الناتجة عن الميراث، وحاولت أن أضيف صبغة من الإثارة والتشويق خلال الأحداث، مع الحرص على المفاجآت المستمرة طوال المسلسل."