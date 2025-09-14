قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إزاي نطلّعه خاين.. مجدي عبدالغني يُدافع عن حسام غالي بعد الهجوم ضده
«مش من حقه»| وائل القباني يفتح النار على فيريرا بعد قرار استبعاد «الجزيري» من المباريات
اليوم.. الآلاف يتقدّمون إلى وظائف الأزهر 2025 بهذه الأماكن
هولندا تنضم لقائمة الدول المطالبة بمنع إسرائيل من المشاركة بمسابقة يوروفيجن
أزمة مالية قد تحدّد منافس الزمالك مبكرًا في الكونفيدرالية.. «الكابتن» يكشف التفاصيل
وقت صلاة الفجر| مسلحون يقتلـــ،ـون رجلًا ويخطفون 18 امرأة وطفلًا بنيجيريا
«الغندور» يكشف كواليس اعتذار محمد سراج الدين عن انتخابات الأهلي المقبلة| وهذه تفاصيل استقالته
اشتباكات في تل أبيب| إسرائيل تعلن استمرار حرب غزة لأشهر قادمة وتصعيد بالضفة الغربية
برلماني: مصر ستظل سندًا للقضية الفلسطينية.. وتصويت الأمم المتحدة «خطوة تاريخية»
أحمد بلال يفتح النار على حسام غالي: تصريحاتك تجاوزت حدود المجلس
استشهاد 62 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على أبراج سكنية وملاجئ في مدينة غزة
الصمت على الظلم لم يعد خيارًا | «الجبهة الوطنية»: الاعتراف الأممي بفلسطين خطوة نحو الحرية والكرامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نجلاء بدر: «أزمة ثقة» شدّني من المعالجة.. ووائل فهمي عبدالحميد شافني بشكل مختلف|فيديو

نجلاء بدر
نجلاء بدر
عبد الخالق صلاح

في حلقة خاصة واستثنائية، استضاف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي نجوم وأسرة مسلسل "أزمة ثقة".

وقالت الفنانة نجلاء بدر: "أجمع بيني وبين المخرج وائل فهمي عبدالحميد صداقة قديمة، وأعرفه جيدًا على المستوى الشخصي. تربيت في منزله، وهو مخرج متميز وصديق منذ فترة طويلة. عملت معه منذ أيام المعهد، وفور قراءة الورق وافقت على الفور."

وأضافت: "استمتعت جدًا بتجسيد الشخصية وبأحداث العمل التي دارت في إطار من التشويق. الدراما التي كتبت كانت تمثل الأعماق الداخلية للنفس الإنسانية، وأنا أحب تقديم مثل هذه الأدوار."

وعقب المخرج وائل فهمي عبدالحميد قائلاً: "فكرت منذ البداية في وجود نجلاء بدر في العمل، فهي فنانة موهوبة وصديقتي. أنا مقتنع بأنها ستقدم الشخصية بمنتهى الروعة والجودة الفنية."

وتابع: "هذا ليس العمل الأول لي مع المؤلف أحمد صبحي، فقد قدمنا معًا حوالي خمس أعمال فنية. الورق الخاص بالمسلسل كان موجودًا لديّ باسم آخر، واجتمعت معه بحضور الأستاذة رشا عصفور. قررنا تغيير الاسم القديم لأنه كان شبيهًا بعمل آخر، وكنت حريصًا على أن يقدم كل فنان دورًا جديدًا لم يسبق له تقديمه، ما خلق حالة فنية رائعة وتفاعلًا مميزًا بين النجوم."

من جانبه، أوضح أحمد صبحي، مؤلف المسلسل: "العمل مستمد من الواقع، وجزء كبير من الأحداث حدث بالفعل في محيط قريب مني وفي عدد من العائلات. تناولت كثيرًا من العلاقات والصراعات الناتجة عن الميراث، وحاولت أن أضيف صبغة من الإثارة والتشويق خلال الأحداث، مع الحرص على المفاجآت المستمرة طوال المسلسل."

نجلاء بدر الدكتور عمرو الليثي أزمة ثقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

مسكنات الالم

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

ترشيحاتنا

الأنبا رافائيل

الأنبا رافائيل يلتقي كهنة وشعب إسنا وأرمنت بكلمات روحية عن الإيمان والشهداء |صور

بقيمة 200 مليون جنيه | مؤسستي ساويرس للتنمية وعصام ومي علام للتنمية المستدامة تُطلقان أول شراكة استراتيجية لدعم التنمية في مصر

بـ 200 مليون جنيه| مؤسستا «ساويرس» و«عصام ومي علام» للتنمية تُطلقان أول شراكة استراتيجية لدعم التنمية بمصر

رجل الاعمال أيمن الجميل

أيمن الجميل: إشادات مؤسسة S&P Global برؤية مصر الاقتصادية شهادة نجاح جديدة للإصلاح الاقتصادي

بالصور

بكاجوال لافت .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام |شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

ضربة مزدوجة من الشمس .. ماذا سيحدث اليوم | أحداث غريبة أبرزها الشفق المُبهر

العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية

بعد عرض الحلقة الأولى من "ديجافو".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر

فيديو

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد