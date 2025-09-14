جمال عبد الحميد: سأصوت لحازم إمام إذا ترشح لرئاسة الزمالك

أكد جمال عبد الحميد، نجم الكرة المصرية السابق، أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، هو الوحيد القادر على تحديد مستقبله في هذه المرحلة الحرجة، مشددًا على أن الجانب الصحي لأي شخص يجب أن يكون الأولوية دائمًا.

وأوضح أن إدارة الأندية تحتاج إلى “توليفة خاصة” من الخبرات، مؤكدًا أن كرة القدم تساهم في استقرار الأوضاع، إلا أن الكثير من نجوم الملاعب لم ينجحوا حين خاضوا تجربة الإدارة أو التدريب.

أهمية منح الفرص للكوادر الشابة

وشدد عبد الحميد على ضرورة منح الفرصة للأجيال الجديدة في العمل الإداري، لافتًا إلى أنه سيدعم حازم إمام إذا قرر الترشح لرئاسة نادي الزمالك مستقبلًا، معتبرًا أنه يمثل نموذجًا للكوادر القادرة على تقديم الإضافة.

الزمالك أمام المصري: فيريرا يختار التشكيل الأمثل

تطرق عبد الحميد إلى مباراة الزمالك الأخيرة أمام المصري، مشيدًا باختيارات المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، الذي دفع بأفضل تشكيل ممكن. وأضاف أن لاعبي الزمالك قدموا أداءً قويًا عكس رغبتهم في تعويض نتيجة المباراة السابقة، مشددًا على أن الحكم على المدرب لا يجب أن يكون بناءً على نتيجة لقاء واحد.

بناء فريق جديد يحتاج إلى وقت

أوضح عبد الحميد أن فيريرا يقود مرحلة بناء فريق جديد بعد رحيل بعض العناصر الأساسية واعتزال أخرى، وهو ما يتطلب وقتًا للاستقرار على التشكيل الأمثل. وأشار إلى أن بنسبة كبيرة تصل إلى 90%، فإن التشكيل الذي خاض مواجهة المصري سيكون هو نفسه الأساسي في مباريات الدوري المقبلة.

رغبة الزمالك حسمت اللقاء



أكد نجم الزمالك الأسبق أن فريق المصري كان له فرص هجومية خطيرة خلال اللقاء، لكن رغبة الزمالك في الفوز كانت أكبر، وهو ما رجّح كفته. كما أشاد بتعليمات فيريرا للاعبي الزمالك بالضغط على مفاتيح لعب المصري، مثنيًا على أداء ناصر ماهر، وأيضًا على المستوى المميز الذي قدمه آدم كايد رغم غياب شيكو بانزا



