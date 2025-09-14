قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يدعو دول الناتو لوقف استيراد النفط الروسي ويلوح برسوم جمركية كبيرة ضد الصين
الفرصة الأخيرة.. آخر موعد لحجز شقق «سكن لكل المصريين7» لمحدودي ومتوسطي الدخل
دعاء جميل في جوف الليل .. يغفر ذنبك ويقضي حاجتك
بعد تصدّر الزمالك .. خالد الغندور يسخر من ترتيب الأهلي في الدوري
قرار مفاجئ | «الخطيب» ينسحب من انتخابات الأهلي لهذا السبب
ريال مدريد يواصل الصدارة بالعلامة الكاملة.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني
عملان يُدخِلانك الجنة ويُبعِدانك عن النار.. تعرّف عليهما
جمال عبد الحميد: سأصوت لحازم إمام إذا ترشح لرئاسة الزمالك
مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي
اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر
البيان الختامي لـ «الاتحاد من أجل المتوسط»: حل الدولتين أساس السلام ورفض الممارسات الإجرامية لإسرائيل
حقوقك كاملة في البيع والشراء.. متى يحق للمستهلك استرجاع أمواله وفقًا للقانون؟
رياضة

جمال عبد الحميد: سأصوت لحازم إمام إذا ترشح لرئاسة الزمالك

رباب الهواري

أكد جمال عبد الحميد، نجم الكرة المصرية السابق، أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، هو الوحيد القادر على تحديد مستقبله في هذه المرحلة الحرجة، مشددًا على أن الجانب الصحي لأي شخص يجب أن يكون الأولوية دائمًا. 

وأوضح أن إدارة الأندية تحتاج إلى “توليفة خاصة” من الخبرات، مؤكدًا أن كرة القدم تساهم في استقرار الأوضاع، إلا أن الكثير من نجوم الملاعب لم ينجحوا حين خاضوا تجربة الإدارة أو التدريب.

أهمية منح الفرص للكوادر الشابة

وشدد عبد الحميد على ضرورة منح الفرصة للأجيال الجديدة في العمل الإداري، لافتًا إلى أنه سيدعم حازم إمام إذا قرر الترشح لرئاسة نادي الزمالك مستقبلًا، معتبرًا أنه يمثل نموذجًا للكوادر القادرة على تقديم الإضافة.

الزمالك أمام المصري: فيريرا يختار التشكيل الأمثل

تطرق عبد الحميد إلى مباراة الزمالك الأخيرة أمام المصري، مشيدًا باختيارات المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، الذي دفع بأفضل تشكيل ممكن. وأضاف أن لاعبي الزمالك قدموا أداءً قويًا عكس رغبتهم في تعويض نتيجة المباراة السابقة، مشددًا على أن الحكم على المدرب لا يجب أن يكون بناءً على نتيجة لقاء واحد.

بناء فريق جديد يحتاج إلى وقت

أوضح عبد الحميد أن فيريرا يقود مرحلة بناء فريق جديد بعد رحيل بعض العناصر الأساسية واعتزال أخرى، وهو ما يتطلب وقتًا للاستقرار على التشكيل الأمثل. وأشار إلى أن بنسبة كبيرة تصل إلى 90%، فإن التشكيل الذي خاض مواجهة المصري سيكون هو نفسه الأساسي في مباريات الدوري المقبلة.

رغبة الزمالك حسمت اللقاء
 

أكد نجم الزمالك الأسبق أن فريق المصري كان له فرص هجومية خطيرة خلال اللقاء، لكن رغبة الزمالك في الفوز كانت أكبر، وهو ما رجّح كفته. كما أشاد بتعليمات فيريرا للاعبي الزمالك بالضغط على مفاتيح لعب المصري، مثنيًا على أداء ناصر ماهر، وأيضًا على المستوى المميز الذي قدمه آدم كايد رغم غياب شيكو بانزا


 

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

أموال - ارشيفية

إخلاء سبيل 4 عاملين في واقعة عصابة الـ 11 مليون جنيه بمدينة نصر

الأجهزة الأمنية

صورته وهو مخالف .. سائق توك توك يسير عكس الاتجاه ويتعدى على سيدة بالإسكندرية|فيديو

واقعة حدائق القبة

تاجر مخدرات معروف .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على شارون بحدائق القبة

بالصور

بكاجوال لافت .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام |شاهد

ضربة مزدوجة من الشمس .. ماذا سيحدث اليوم | أحداث غريبة أبرزها الشفق المُبهر

بعد عرض الحلقة الأولى من "ديجافو".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

