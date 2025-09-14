استشهاد 62 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على أبراج سكنية وملاجئ في مدينة غزة

أدى القصف الإسرائيلي على مدينة غزة، صباح السبت، إلى استشهاد ما لا يقل عن 62 فلسطينياً، وتدمير برج سكني وعدة ملاجئ، ما دفع الأمم المتحدة للتحذير من كارثة إنسانية وشيكة.

وفي الضفة الغربية المحتلة، صعّدت قوات الاحتلال من عمليات المداهمة والاعتقال الجماعي، حيث اعتقلت أكثر من 1500 شخص في مدينة طولكرم، وأصابت عدداً من السكان، كما هاجمت مخيمات اللاجئين التي ترزح تحت حصار متواصل منذ أشهر.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، أسفرت الهجمات الإسرائيلية عن استشهاد 64,803 فلسطينيين وإصابة 164,264 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.