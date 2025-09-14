قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

دمار دمار.. طرح كليب حاتم العراقي الجديد

حاتم العراقي
حاتم العراقي
قسم الفن

طرحت شركة روتاتا للصوتيات والمرئيات، كليب دمار دمار للفنان حاتم العراقي، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

كليب دمار دمار لـ حاتم العراقي، من كلمات: اسلام الجريني، ألحان: جابر جمال، توزيع موسيقي: احمد حداد. 

أغاني حاتم العراقي

في 29 يونيو 2023، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنيتين لـ الفنان حاتم العراقي، من ألبومه الجديد، المنتظر طرحه كاملا خلال الموسم الصيفي الجاري.

الأغنية الأولى لـ حاتم العراقي تحمل اسم خليتني والثانية تحمل اسم من فدوة لضحكته، وتم طرحهما عبر منصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى، وموقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية خليتني لـ حاتم العراقي، من كلمات: حازم جابر، ألحان: ازهر حداد، توزيع موسيقي: حسام الدين.

وتقول كلماتها:

خليتني لوحدي ولا قلبك ذكرني وجيتني بجيتني وأنه الچنت صفحه عمر وأطويتني حبيتني چذب بچذب عمرك ولا حبيتني لميتك بحضني طفل ماي بدرب بديتني مو بشر صرت أتخيلك بعتني وأنه مدلك عندي سؤال ارد أسالك ليش تركتني أنطيتلك كلما ردت كل العمر ضحيتلك حنيت الك ردتك تجي ومن القلب غنيتلك ويه الهوى الرايح الك بوسه محب وديتلك عالقلك سنيني شمع وبضلمتك ضويتلك كل هذا وانته تغيرت منك دمع بس حصلت يا قاسي مثلك ما شفت بالهم عفتني.

أما أغنية من فدوة لضحكته لـ حاتم العراقي، من كلمات: ضياء الميالي، ألحان: ميثم علاء الدين، توزيع موسيقي: ميثم علاء الدين.

وتقول كلماتها:

من فدوه لضحكته وخدوده وشفته هز القلب خلاني أحب وأموت بحضرته لك يابه فد عسل يستاهل الغزل شوفوا شنو شكد ما حلو وتبوسه مرايته الغالي الحب مالي ما عندي غيره واحد كل عمري وحياتي أحبه والله شاهد البيته اصلا بالسما النجمه غرفته أحبك يالعشق ويه القلب تدق وجهك رسم مثل الحلم عبالك مو صدق جمالك مشكله كل لحظه اشتاقله شوي تبتعد عني وترد وألقاه أكثر حله حبيبي دخيلك أحجيلي ويه جمالك من كد ما شغلني صرت أحضن بخيالك بس قله فدوه آنه تعبت خل يهده مروته. 

أعمال حاتم العراقي

في عام 2020، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب "أول غرامي" للمطرب حاتم العراقي، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، من ألبومه الجديد "حاتم 2019" المنتظر طرحه قريبًا.

كما طرح حاتم العراقي، ميني ألبوم 2019، والذي يتضمن 5 أغنيات وتعاون مع أهم الموسيقين في تنفيذ موسيقى الأعمال الخمسة الجديدة والموال.

حول حاتم العراقي

يعد المطرب حاتم العراقي من أشهر المغنيين في الخليج، وخاصة العراقيين، ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في دول الخليج، ويجيد هذا اللون من الغناء خاصة المواويل.

ويتألق دائما حاتم العراقي في تقديم العديد من الأغاني العراقية بحفلاته مثل "أشوفك وين يا مهاجر"، و"لو بيدي"، وأغنية "حبك اللي وملكي".

حاتم العراقي المطرب حاتم العراقي أغاني حاتم العراقي كليب دمار دمار

