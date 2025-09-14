قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين
تبدأ من 750 جنيها.. أسعار تذاكر حفل عايدة الأيوبي بالجامعة الأمريكية
2333 قطعةفي 18 مدينة جديدة .. بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط والمميز
ورم حميد وراحة 8 أشهر.. أحمد شوبير يكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب
شوبير: عبد القادر لم يغضب من استبعاده.. ومتحمس للعودة أمام سيراميكا
المستشار محمد شوقي: النيابة تضع الملفات الاقتصادية على رأس أولوياتها لصون المال العام
بسبب التنمر.. إطلاق نار في إحدى المدارس بالأرجنتين.. فيديو
الموساد الإسرائيلي: الهجوم في قطر عطل احتمالات التوصل إلى صفقة تبادل
أحمد شوبير: الزمالك فريق منظم وتألق واضح لـ ناصر ماهر وعبد الله السعيد
مصر تهزم إيران في افتتاح مونديال الطائرة وتحقق إنجازًا تاريخيًا
ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل
«الإفتاء» تواصل عقد مجالسها الإفتائية في المحافظات حول «صلاة الجماعة.. فضائل وأحكام»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليوم .. انطلاق فعاليات بطولة جامعة بنها الأولى للروبوتات

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
إبراهيم الهواري

تتنطلق اليوم بطولة جامعة بنها الأولى للروبوتات والتى تقام على مدار يومين برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة.
وتعد بطولة جامعة بنها الاولى للروبوتات حدثًا طلابيًا وتكنولوجيًا مميزًا يهدف إلى تنمية المهارات العملية والإبداعية للطلاب في مجالات الروبوتات والبرمجة والذكاء الاصطناعي حيث توفر منصة تنافسية لعرض مشاريع الطلاب والتطبيقات العملية، مما يعزز الإبداع والابتكار في الأنظمة الذكية، كما تسهم البطولة في ربط التعليم الأكاديمي بالواقع الصناعي والمهني، وإعداد الطلبة لسوق العمل الرقمي.
وتستهدف البطولة  طلاب الجامعات الحكومية والاهلية والخاصة والتكنولوجية والمختصين بكليات الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، بالإضافة إلى طلاب المدارس الفنية والتكنولوجية وأعضاء هيئة التدريس المهتمين بمجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي. 
و الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى سيحصلون على جوائز مالية، إلى جانب جوائز خاصة لأفضل تصميم وبرمجة وفكرة مبتكرة، مما يشجع الطلاب على إنتاج تكنولوجيا الروبوتات المتقدمة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

ترشيحاتنا

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي قبل موقعة الليلة

الزمالك

مراد مكرم: الزمالك صانع النجوم

المصري البورسعيدي

المصري يستأنف تدريباته اليوم بالقاهرة تحضيرًا لموقعة غزل المحلة

بالصور

بشورت جينز.. بوسي تتألق بإطلالة جريئة على الشاطئ بالساحل الشمالي|شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد