اليوم .. انطلاق فعاليات بطولة جامعة بنها الأولى للروبوتات

تتنطلق اليوم بطولة جامعة بنها الأولى للروبوتات والتى تقام على مدار يومين برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة.

وتعد بطولة جامعة بنها الاولى للروبوتات حدثًا طلابيًا وتكنولوجيًا مميزًا يهدف إلى تنمية المهارات العملية والإبداعية للطلاب في مجالات الروبوتات والبرمجة والذكاء الاصطناعي حيث توفر منصة تنافسية لعرض مشاريع الطلاب والتطبيقات العملية، مما يعزز الإبداع والابتكار في الأنظمة الذكية، كما تسهم البطولة في ربط التعليم الأكاديمي بالواقع الصناعي والمهني، وإعداد الطلبة لسوق العمل الرقمي.

وتستهدف البطولة طلاب الجامعات الحكومية والاهلية والخاصة والتكنولوجية والمختصين بكليات الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، بالإضافة إلى طلاب المدارس الفنية والتكنولوجية وأعضاء هيئة التدريس المهتمين بمجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

و الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى سيحصلون على جوائز مالية، إلى جانب جوائز خاصة لأفضل تصميم وبرمجة وفكرة مبتكرة، مما يشجع الطلاب على إنتاج تكنولوجيا الروبوتات المتقدمة.