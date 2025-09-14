وزيرة التخطيط: القطاع الزراعي يلعب دورا أساسيا في دعم الاقتصاد المصري

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أن القطاع الزراعي يلعب دورا أساسيا في دعم الاقتصاد المصري عن طريق الصادرات الزراعية المصرية التي تعزو العالم حاليا ، مشيرة إلى دور وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة الزراعة ومساهمتها في تطوير القطاع الزراعي وزيادة الاستثمارات الزراعية.

وأشارت المشاط - في كلمة مسجلة خلال مؤتمر صحفي، ضمن فعاليات معرض حصارى الدولي الزراعي في نسخته ال 37 ، إلي أن القطاع الزراعي يشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، في ظل التحديات الكبيرة التي يشهدها العالم وعلى رأسها التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

وقالت إن معرض صحارى الزراعي الدولي يبث صورة جيدة عن القطاع الزراعي، عن طريق عرض التكنولوجيات الحديثة التي تسهم في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة.

وأكدت المشاط أن الزراعة تدعم المرأة الريفية وصغار المزارعين وتعمل على تحسين معيشتهم ، حيث يعمل بالقطاع الزراعي 19% من إجمالي عدد المشغلين فى مصر ، غير أن 50% من العاملين بالمناطق الريفية تعمل بالقطاع الزراعي.

وأضافت أن القطاع الزراعي يسهم بصورة فاعلة في تعزيز علاقاتها التشابكية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى مما يشكل محركا أساسيا لنمو هذه القطاعات.



ومن ناحية أخرى ، قالت المشاط إن محور الغذاء ركيزة أساسية بالقطاع الزراعي لإعداد خطة التنمية

وأضافت أن أولويات الاستثمار والتنمية الزراعية في الخطة تتمثل في مواصلة التوسع في برامج الاستصلاح الزراعي.