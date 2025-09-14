مسؤولون ووزراء خارجية عرب يصلون إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة

وصل إلى الدوحة، اليوم الأحد عدد من المسؤولين ووزراء الخارجية العرب؛ للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري، للقمة العربية الإسلامية الطارئة، المقرر عقدها في الدوحة غدا الاثنين.



وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، بوصول كل من وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور عباس عراقجي، ووزير الخارجية مستشار الشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش محمد توحيد حسين، كما وصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.



وأشارت لوصول الوزير الثاني للشؤون الخارجية بجمهورية برونوي دار السلام إيرون بيهين يوسف، كما وصل نائب وزير جمهورية كازاخستان أليبيك باكايف.

