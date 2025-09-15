قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جوتيريش يدعو إلى التعجيل بجهود تعزيز بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات في هايتي

 دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى التعجيل بجهود تعزيز بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات في هايتي، وتوفير الترتيبات اللوجيستية والأفراد والتمويل لمساعدة الشرطة الوطنية بفعالية في التعامل مع عنف العصابات بالاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني.
وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة أن جوتيريش أدان بشدة مقتل 40 شخصا على الأقل، منهم نساء وأطفال ومسنون، أثناء هجوم وحشي شنته عصابات مسلحة في بلدية كاباريه في المقاطعة الغربية في هايتي.
وأعرب جوتيريش عن القلق بشأن مستويات العنف الذي يضرب هايتي، وحث السلطات الهايتية على ضمان تقديم مرتكبي هذه الهجمات وجميع انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.

لأمم المتحدة الدعم هايتي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة

