مصادر طبية: 18 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” فى نبأ عاجل عن تسجيل 18 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، وفقا لمصادر طبية.

وأوضح مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن شاحنات المساعدات المتجهة من مصر إلى غزة تحمل أطنانًا من الدقيق والمستلزمات الطبية.

وقبل يومين شرعت شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية ضمن قافلة زاد العزة. من مصر إلى غزة"، الخميس، فى الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة من البوابة الفرعية لميناء رفح البرى وصولا إلى معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، حيث تخضع الشاحنات للتفتيش من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى قبل أن تدخل إلى الفلسطينيين بالقطاع.



