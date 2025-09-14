قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس السيادة السوداني: اعتداءات ميليشيا الدعم السريع تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
ناجي الشهابي يكشف آخر الاستعدادات لتشكيل قائمة الائتلاف الوطني لخوض انتخابات النواب |فيديو وصور
البدء في إجراءات الإسناد بالأمر المباشر لبناء مدينة الصحفيين
الرئيس الفلسطيني: الهجمات الإسرائيلية «مؤشر خطير» لضرب الأمن وزعزعة استقرار المنطقة
الدوحة تستضيف اجتماعات تحضيرية حاسمة وسط دعوات لتشكيل موقف عربي - إسلامي موحد ضد التصعيد الإسرائيلي|فيديو
رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين
تبدأ من 750 جنيها.. أسعار تذاكر حفل عايدة الأيوبي بالجامعة الأمريكية
2333 قطعةفي 18 مدينة جديدة .. بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط والمميز
ورم حميد وراحة 8 أشهر.. أحمد شوبير يكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب
شوبير: عبد القادر لم يغضب من استبعاده.. ومتحمس للعودة أمام سيراميكا
المستشار محمد شوقي: النيابة تضع الملفات الاقتصادية على رأس أولوياتها لصون المال العام
بسبب التنمر.. إطلاق نار في إحدى المدارس بالأرجنتين.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 36 تعديا على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة ضمن الموجة الـ27 بأسيوط

إزالة 36 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك الدولة بأسيوط
إزالة 36 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك الدولة بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الحملات المكثفة التي شنتها الأجهزة التنفيذية في إزالة 36 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، بإجمالي مساحات بلغت 2809 أمتار مربعة من المباني، بالإضافة إلى 20 قيراطًا و12 سهمًا من الأراضي الزراعية، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات.

 إزالة 36 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة

وأوضح المحافظ أن الحملات شملت 9 مراكز هي: الفتح، صدفا، أبوتيج، أبنوب، منفلوط، أسيوط، الغنايم، القوصية، وديروط، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء الرامية إلى التصدي للتعديات على أملاك الدولة ومنع البناء المخالف.

وقال اللواء هشام أبو النصر إن الحملات أسفرت عن إزالة 3 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بمركز الفتح، و3 حالات أخرى (زراعية ومتغيرات مكانية) بمركز صدفا، بالإضافة إلى حالة تعدٍ بكل من أبوتيج وأبنوب وديروط، وحالتين بمنفلوط على أراضي الإصلاح الزراعي، فضلًا عن 3 حالات بمركز أسيوط (زراعية ومتغيرات مكانية)، إلى جانب إزالة 12 حالة على أملاك الري والمتغيرات المكانية بالغنايم، وحالتين بالقوصية، و10 حالات فورية ومتغيرات مكانية وأملاك ري بمركز ديروط.

وأكد المحافظ استمرار تنفيذ تلك الحملات بالتنسيق مع الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية واستخدام معدات المراكز والأحياء، مشددًا على عدم التهاون في مواجهة أي تعديات وتنفيذ الإزالات وفق الجدول الزمني المقرر للموجة الـ27، حيث تمتد المرحلة الثانية من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر الجاري، عقب انتهاء المرحلة الأولى التي نُفذت في الفترة من 9 إلى 22 أغسطس، على أن تبدأ المرحلة الثالثة خلال الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر المقبل.

كما جدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ الفوري عن أي تعديات أو أعمال بناء مخالف، موضحًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل الشكاوى على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، أو من خلال الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528).

أسيوط إزالة 36 حالة تعدي الأراضي الزراعية أملاك الدولة المتغيرات المكانية الموجة الـ27 لإزالة التعديات منفلوط الغنايم القوصية البناء المخالف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

الأجهزة الأمنية

الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة بشأن سرقة جزء من سور كوبرى في إمبابة.. فيديو

ترشيحاتنا

كويكب يقترب من الأرض

كويكب عملاق يقترب من الأرض خلال أيام وناسا تحذر.. ما القصة؟

كل ما تريدين معرفته عن سرطان عنق الرحم.. أسبابه وأعراضه

كل ما تريدين معرفته عن سرطان عنق الرحم.. أسبابه وأعراضه

عواصف مغناطيسية

الأرض تستعد لمواجهة اضطرابات مغناطيسية بفعل ثقب ضخم.. ما القصة؟

بالصور

بشورت جينز.. بوسي تتألق بإطلالة جريئة على الشاطئ بالساحل الشمالي|شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد