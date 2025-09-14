إزالة 36 تعديا على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة ضمن الموجة الـ27 بأسيوط

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الحملات المكثفة التي شنتها الأجهزة التنفيذية في إزالة 36 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، بإجمالي مساحات بلغت 2809 أمتار مربعة من المباني، بالإضافة إلى 20 قيراطًا و12 سهمًا من الأراضي الزراعية، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات.

إزالة 36 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة

وأوضح المحافظ أن الحملات شملت 9 مراكز هي: الفتح، صدفا، أبوتيج، أبنوب، منفلوط، أسيوط، الغنايم، القوصية، وديروط، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء الرامية إلى التصدي للتعديات على أملاك الدولة ومنع البناء المخالف.

وقال اللواء هشام أبو النصر إن الحملات أسفرت عن إزالة 3 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بمركز الفتح، و3 حالات أخرى (زراعية ومتغيرات مكانية) بمركز صدفا، بالإضافة إلى حالة تعدٍ بكل من أبوتيج وأبنوب وديروط، وحالتين بمنفلوط على أراضي الإصلاح الزراعي، فضلًا عن 3 حالات بمركز أسيوط (زراعية ومتغيرات مكانية)، إلى جانب إزالة 12 حالة على أملاك الري والمتغيرات المكانية بالغنايم، وحالتين بالقوصية، و10 حالات فورية ومتغيرات مكانية وأملاك ري بمركز ديروط.

وأكد المحافظ استمرار تنفيذ تلك الحملات بالتنسيق مع الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية واستخدام معدات المراكز والأحياء، مشددًا على عدم التهاون في مواجهة أي تعديات وتنفيذ الإزالات وفق الجدول الزمني المقرر للموجة الـ27، حيث تمتد المرحلة الثانية من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر الجاري، عقب انتهاء المرحلة الأولى التي نُفذت في الفترة من 9 إلى 22 أغسطس، على أن تبدأ المرحلة الثالثة خلال الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر المقبل.

كما جدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ الفوري عن أي تعديات أو أعمال بناء مخالف، موضحًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل الشكاوى على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، أو من خلال الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528).