تعليم الدقهلية: 3279 مدرسة تنهي استعدادتها لاستقبال مليون طالب بالعام الدراسي الجديد

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية المهندس محمد الرشيدي ، إن المديرية وضعت خطة شاملة استعدادا للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026 بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنه ومتكاملة تليق بالطلاب وتساعدهم علي تحقيق النجاح والتفوق منذ اليوم الأول للدراسة.

وأكد أن مدارس المحافظة البالغ عددها 3279 أنهت استعدادتها لاستقبال أكثر من مليون طالب وطالبة بالعام الدراسي الجديد.



وأَضاف وكيل تعليم الدقهلية - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن خطة المديرية تضمنت الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة داخل المدارس من حمامات وأفنية وحجرات وأنشطة وأسوار وأبواب وشبابيك ووصلات ومفاتيح كهرباء ومقاعد دراسية مؤمنة وسليمة وتطهير خزانات المياه ، كما تم رفع كفاءة الحدائق والمساحات الخضراء بالمدارس والتأكد من سلامة عارضات كرة القدم وكرة السلة وتثبيتها بطريقة سليمة والتأكد من جاهزية الشبكات السلكية واللاسلكية بالمدارس الثانوية قبل بدء الدراسة والتنسيق مع الوحدات المحلية لرفع أي اشغالات أو تجمعات قمامة بمحيط المدارس وتكثيف أعمال النظافة حولها بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وسلامة الطلاب.



وأوضح أن إجمالي عدد المدارس على مستوي المحافظة يبلغ 3279 مدرسة من بينها 20 مدرسة جديدة دخلت الخدمة هذا العام .. مشيرا إلى أن إجمالي الطلاب يبلغ مليونا و448 ألفا و967 طالبا وطالبة بمختلف المراحل التعليمية فيما يبلغ إجمالي عدد المعلمين 52 ألفا و449 معلما ومعلمة.



وأكد وكيل تعليم الدقهلية علي دور المعلم في توفير بيئة تعليمية منضبطة وجاذبة للطلاب تساعدهم علي التفوق والتميز وتشجع الطلاب على الحضور والمشاركة في الأنشطة التعليمية المختلفه والمسابقات .. مشددا على فتح غرف الأنشطة بالمدارس طوال اليوم الدراسي وربطها بالمناهج الدراسية لتسهيل وصول المعلومات للطلاب كما نبه على جميع المدارس بنطاق المحافظة بضرورة غرس قيم الولاء والانتماء للوطن من خلال الإذاعة المدرسية.



وقال إن هدفنا هو تنمية المهارات المختلفة وترسيخ الوعي بالوطن وهذه الأهداف من تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أكد أن الطلاب والشباب هم مستقبل الوطن .. مؤكدا أن الدولة المصرية تتبنى ثورة في نظم التعليم ما قبل الجامعي وتتجه بقوة نحو تطوير شامل بهدف بناء شخصية الطلاب وتنمية مهارات التفكير والاعتماد علي الفهم والتطبيق بدلا من الحفظ والتلقين.

وطالب وكيل تعليم الدقهلية بالالتزام بضوابط اختيار معلمي الحصة ومشاركة التوجيه الفني للمادة ومن يمثل الإدارة التعليمية لمدير المدرسة في اختيار أفضل العناصر مع الأخذ في الاعتبار حصول المعلمين الأساسيين على نصابهم القانوني أولا ثم يتم سد العجز بمعلمي الحصة.



كما طالب بمتابعة نسب اختيار طلاب الصف الأول الثانوي لنظام البكالوريا المصرية طبقاً لتعليمات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف وحتى يتسنى للمديرية اتخاذ التدابير والآليات اللازمة لوضع النظام قيد التنفيذ مع استمرارية تشكيل لجان على مستوى كل إدارة تعليمية لإجراء لقاءات توعوية لأولياء الأمور والطلاب للتعريف بمزايا نظام البكالوريا المصرية.

وشدد وكيل الوزارة على غلق أبواب المدارس والتأكد من هوية الزائر وتحديد يوم لمقابلة أولياء الأمور أسبوعيا وتعليق ذلك في مكان واضح .. مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير في آداء العمل لتحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس.

وقال وكيل تعليم الدقهلية إنه تم تشكيل لجنة برئاسته بديوان عام المديرية ولجان فرعية بكل إدارة تعليمية تقوم بزيارة جميع مدارس المحافظة لمتابعة تنفيذ القرارات الوزارية والتفتيش على المدارس بصفة دورية طوال أيام الدراسة لمتابعة انتظام الطلاب والمعلمين وجميع العاملين بما يضمن انضباط العملية التعليمية في أجواء منضبطة وآمنة مع ضرورة التنسيق مع مديرية الصحة لمتابعه تنفيذ المبادرات الصحية الخاصه بالكشف على الطلاب والتأكد من وصول وتوزيع الكتب الدراسية على الإدارات التعليمية لتسليمها للطلاب منذ اليوم الأول.



واختتم تصريحاته قائلا إن محافظة الدقهلية العريقة كانت وستظل مهداً للعلماء والمبدعين والمفكرين المتميزين .. داعياً الطلاب إلى العمل بجد واجتهاد لرفع اسم محافظتهم عاليا والنهوض بوطنهم الغالي مصر .. فهم أساس بناء مستقبل هذا الوطن.