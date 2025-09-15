قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل الإفراط في شرب الماء يضر بالكلى؟ لن تتوقع
تحذير من داخل تل أبيب.. اتفاقيات إبراهيم على وشك الانهيار بسبب الإمارات
عمرو أديب: الأهلي في برج نحسه.. ويكافح لينجو من الهبوط
صيغ دعاء الاستفتاح الوارد عن النبي.. ردده في صلاة الفجر
شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي
مراجعة جديدة لصندوق النقد في مصر.. هل طلب زيادة سعر الوقود وبيع الأصول؟
حمزة نمرة يكشف كواليس شيل الشيلة.. أغنية ولدت من حكاية واقعية
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025
حكم إطالة الركوع للحاق المتأخرين بصلاة الجماعة.. دار الإفتاء تجيب
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد
برج القوس .. حظك اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025: تجنب المشتريات الكبيرة

حياة عبد العزيز

برج القوس (من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر)، يتمتع مواليده بشخصية متفائلة، محبة للمغامرة، وعاطفية بطبعها، كما أنهم قادرون على التعامل مع مختلف المواقف بمرونة وثقة.

وفيما يلي نستعرض توقعات برج القوس وحظك اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

مشاهير برج القوس

من أبرز مواليد هذا البرج: ماجدة الرومي، كريم بنزيما، محمد سعد، ولبلبة.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025

الكلمات الطيبة والأفعال المساعدة تفتح لك أبوابًا طيبة. اجعل خياراتك المالية بسيطة وتجنب المشتريات الكبيرة. خذ استراحات قصيرة في الهواء الطلق لتجديد نشاطك.

توقعات برج القوس في الحب

تجنبوا المحادثات العميقة المتسرعة؛ دعوا الثقة تنمو بهدوء، اللحظات الصغيرة المشتركة تُضفي البهجة على اليوم وتبني دفءً يدوم طوال الأيام الصغيرة القادمة.

برج القوس وحظك اليوم مهنياً

قد ينتقد أحد كبار الموظفين سلوكك، مما قد يؤدي إلى ضغوط نفسية، قد يحصل فنان أو شخص مبدع اليوم على أول انطلاقة في مسيرته المهنية. يجب على السياسيين توخي الحذر من المؤامرات داخل المجموعة.

برج القوس وحظك اليوم في الصحة

حافظ على نظام غذائي صحي، وتجنب ضغوط العمل والحب وغيرها من جوانب الحياة. أما كبار السن الذين يعانون من مشاكل في النوم، فعليهم اللجوء إلى الحلول التقليدية.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

قد تخطر ببالك فكرة دخل إضافي بسيط أو ادخار قصير الأجل، استشر صديقًا تثق به قبل الإقراض أو الاقتراض، ادّخر بعض المال حتى من المكاسب الصغيرة. 

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي؟.. 4 حالات حددها القانون

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

اللواء أسامة سعد

تعيين اللواء علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء بدلا من اللواء أسامة سعد

أسد الحملاوي

الاتفاق تم .. أحمد حسن يفجر مفاجأة عن عقد أسد الحملاوي مع الأهلي

التضامن

وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة

صورة من الحدث

رغم منحه الضوء الأخضر لإسرائيل.. قطر تشكر ترامب

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة اليوم

أرشيفية

قناة إسرائيلية: احتلال غزة يستغرق 6 أشهر

مظاهرات تركيا

تركيا.. عشرات الآلاف يشاركون في تظاهرة دعا إليها حزب الشعب الجمهوري

بنيامين نتنياهو

متهم بجرائم حرب.. طائرة نتنياهو ستسلك مسارا أطول إلى نيويورك

مسك بين الشكوك و"ليلى" الغامضة.. تفاصيل الحلقة الثانية من "ديجافو"

شيري عادل

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي

عصابة الملايين

11 مليون جنيه في يد عصابة.. والتحقيقات تكشف سقوط 2.5 مليون أثناء الهروب

حقيقة وفاة أحمد الدجوي

الداخلية تحسم الجدل .. مفاجأة تقرير وفاة أحمد الدجوي

الصغير

الداخلية تكشف حقيقة إعطاء صغير حقنة لاختطافه بالدقهلية

المتهم

ضبط المتهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة في المطرية| فيديو

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

