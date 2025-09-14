زيزو ولا ألفينا.. خالد الغندور يفتح النار على اللاعبين المصريين

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالا مثيرا بشأن أسعار اللاعبين في مصر.



وكتب الغندور عبر فيسبوك بشأن خوان ألفينا:"راتبه السنوي ٢٠ مليون جنيه و راتب زيزو اكثر من ١٠٠ مليون جنيه و ده ٢٢ سنة و زيزو ٢٩ سنة و ده لاعب أجنبي و ده لاعب مصري ايه رأيكم في أسعار اللاعبين في مصر".

وأشادت الإعلامية ياسمين عز خلال تقديم برنامج «كلام الناس» والمذاع عبر قناة mbc مصر؛ قائلة: «ألف مبروك لمصر والمصريين، منتخب مصر بسم الله ما شاء الله اتعادل صفر صفر مع المنتخب البوركيني، ولكن عاوزه أخص بالذكر كابتن زيزو».

وأضافت الإعلامية ياسمين عز: «من ساعة ما زيزو راح الأهلي والأداء حاجة تانية، قصة تانية وحدوته تانية، الكورة في رجلة تحس إنها مبسوطة، الكورة شوفتها كتير في الملاعب عمرنا ما شوفنا كورة مبسوطه، الكورة في رجل زيزو مبسوطة تحس إنها بتزغرط».

كأس العالم 2026

واستكملت «عز»: «والأهم من دا كله إن أنقذ المنتخب المصري من هدف مؤكد في الدقائق الأخيرة، ولولا هذا الإنقاذ العظيم من كابتن زيزو ما كنش المنتخب المصري هيصعد كأس العالم 2026، فروحوا يا ولاد أشكروا أنكل زيزو على الإنقاذ اللي عمله للمنتخب».