قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأحد الناري.. مباريات اليوم 14 - 9- 2025.. ظهور صلاح والأهلي وبيراميدز
الشراكة مع القطاع الخاص تنطلق: 30 مشروعًا بـ41 مليار جنيه ضمن مبادرة تمويل المشروعات
تبدأ من 1000 جنيه.. أسعار تذاكر حفل مدحت صالح وآمال ماهر بقصر عابدين
روسيا تطلق صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي خلال مناورات "زاباد 2025"
مش خيانة.. شريف إكرامي يتصدر الترند بسبب حسام غالي| ما القصة؟
مكسب 57 ألف جنيه.. أفضل طريقة لكسب الأموال دون مخاطرة
مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط مخدرات بـ 55 مليون جنيه في عدة محافظات
القشاش.. 5 أسباب مكنت الزمالك من إقصاء المصري من صدارة الدوري
الصحة: منظومة متكاملة لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية في 93 مستشفى نموذجيًا
بعد أزمتها الصحية.. ظهور نادر لأنغام مع نجلها وأكرم حسني وهشام ماجد
بدء إجراءات الكشف الطبي والمقابلات الشخصية لطلاب تربية الغردقة الجدد
المدارس تضع اللمسات النهائية لاستقبال العام الدراسي 2025-2026 |تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيزو ولا ألفينا.. خالد الغندور يفتح النار على اللاعبين المصريين

خالد الغندور
خالد الغندور
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالا مثيرا بشأن أسعار اللاعبين في مصر.

وكتب الغندور عبر فيسبوك بشأن خوان ألفينا:"راتبه السنوي ٢٠ مليون جنيه و راتب زيزو اكثر من ١٠٠ مليون جنيه  و ده ٢٢ سنة و زيزو ٢٩ سنة  و ده لاعب أجنبي و ده لاعب مصري  ايه رأيكم في أسعار اللاعبين في مصر".

وأشادت الإعلامية ياسمين عز خلال تقديم برنامج «كلام الناس» والمذاع عبر قناة mbc مصر؛ قائلة: «ألف مبروك لمصر والمصريين، منتخب مصر بسم الله ما شاء الله اتعادل صفر صفر مع المنتخب البوركيني، ولكن عاوزه أخص بالذكر كابتن زيزو».

وأضافت الإعلامية ياسمين عز: «من ساعة ما زيزو راح الأهلي والأداء حاجة تانية، قصة تانية وحدوته تانية، الكورة في رجلة تحس إنها مبسوطة، الكورة شوفتها كتير في الملاعب عمرنا ما شوفنا كورة مبسوطه، الكورة في رجل زيزو مبسوطة تحس إنها بتزغرط».

كأس العالم 2026

واستكملت «عز»: «والأهم من دا كله إن أنقذ المنتخب المصري من هدف مؤكد في الدقائق الأخيرة، ولولا هذا الإنقاذ العظيم من كابتن زيزو ما كنش المنتخب المصري هيصعد كأس العالم 2026، فروحوا يا ولاد أشكروا أنكل زيزو على الإنقاذ اللي عمله للمنتخب».

خالد الغندور زيزو خوان ألفينا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

الأجهزة الأمنية

الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة بشأن سرقة جزء من سور كوبرى في إمبابة.. فيديو

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

ترشيحاتنا

الخطيب

إسلام صادق يثير الجدل بشأن عودة الخطيب لمنصبه

خالد الغندور

زيزو ولا ألفينا.. خالد الغندور يفتح النار على اللاعبين المصريين

ميدو

ميدو: الفوز في 3 مباريات يقرّب الزمالك من التتويج بالدوري بنسبة 60%

بالصور

بشورت جينز.. بوسي تتألق بإطلالة جريئة على الشاطئ بالساحل الشمالي|شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد