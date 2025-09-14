رئاسة مركز الفرافرة: إعلان المستوفين لشروط التقسيم السكنى بعدد من القرى

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، عن الإعلان عن أسماء المستوفين للشروط المبدئية للتقسيم السكني بعدد من القرى وفتح باب التظلمات، تمهيدًا للمرحلة النهائية، وذلك في ضوء الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، بهدف توفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أصدر توجيهات لرؤساء المراكز والمدن الإدارية بالمحافظة بالتوسع في تخصيص تقسيمات أراضي المواطنين بالقرى؛ لتوفير سكن مناسب لأبناء القرى وتحقيق التنمية الشاملة بها.

وفى سياق آخر، نفذت الوحدة المحلية لمركز الفرافرة حملات نظافة وتجميل للميادين والشوارع، وتهذيب الأشجار، وإنشاء مطبات صناعية بالطرق السريعة للحد من الحوادث، كما تم تنفيذ أعمال تركيب وصيانة الإنترلوك وصيانة البلدورات، وتخطيط طريق الكفاح – أبو هريرة، ورفع منسوب بيارات الصرف الصحي بقرية الكفاح، وصيانة دورية لشبكات ومحطات المياه.