كامل الوزير: ندعو الشركات الأمريكية للاستثمار في الموانئ المصرية ومشروعات النقل
لأول مرة.. تدريس وحدة الجدارات البيئية لطلاب الصف الأول بالتعليم الفني
مصر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون وتعلنان التضامن مع قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي
كامل الوزير والسفيرة الأمريكية يبحثان تعزيز الاستثمارات في قطاع النقل البحري
ناجي الشهابي لـ«صدى البلد»: دُعيت لتشكيل الائتلاف الوطني الحر لتحقيق ممارسة انتخابية ديمقراطية.. ورؤساء أحزاب وشخصيات عامة ومفاجآت في قائمتنا لخوض انتخابات مجلس النواب
كامل الوزير يستقبل السفيرة الأمريكية بالقاهرة في جولة بميناء الإسكندرية
حزن على السوشيال ميديا بعد وفاة الطفل عساف بن تركي
3.6 مليار دولار.. الرئيس السيسي يستقبل قيادات شركات سكاتك وصنجرو لتعزيز الاستثمارات في الطاقة الخضراء
الزراعة: المعارض الكبرى بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل للشباب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل خسائر
مظهر شاهين: الأب اللي عنده بنت وحيدة يورثها الشقة لتفادي المشاكل بعد وفاته
دعاء دخول الأبناء المدارس.. اغتنمه ليوفقهم الله فى دراستهم
محافظات

رئاسة مركز الفرافرة: إعلان المستوفين لشروط التقسيم السكنى بعدد من القرى

منصور ابوالعلمين

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، عن الإعلان عن أسماء المستوفين للشروط المبدئية للتقسيم السكني بعدد من القرى وفتح باب التظلمات، تمهيدًا للمرحلة النهائية، وذلك في ضوء الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، بهدف توفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أصدر توجيهات لرؤساء المراكز والمدن الإدارية بالمحافظة بالتوسع في تخصيص تقسيمات أراضي المواطنين بالقرى؛ لتوفير سكن مناسب لأبناء القرى وتحقيق التنمية الشاملة بها.

وفى سياق آخر، نفذت الوحدة المحلية لمركز الفرافرة حملات نظافة وتجميل للميادين والشوارع، وتهذيب الأشجار، وإنشاء مطبات صناعية بالطرق السريعة للحد من الحوادث، كما تم تنفيذ أعمال تركيب وصيانة الإنترلوك وصيانة البلدورات، وتخطيط طريق الكفاح – أبو هريرة، ورفع منسوب بيارات الصرف الصحي بقرية الكفاح، وصيانة دورية لشبكات ومحطات المياه.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد الفرافرة تنميه

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

شبكات الكهرباء

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جانب من الواقعة

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

قبل العودة للمدارس.. 5 نصائح لإعادة الطفل إلى الروتين المدرسي بعد الإجازة

كويكب يقترب من الأرض

كل ما تريدين معرفته عن سرطان عنق الرحم.. أسبابه وأعراضه

بالصور

إنطلاق أولي فعاليات الدورة التدريبية "مطبقي المبيدات" بالإدارة الزراعية بالزقازيق

وائل جسار وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفل مهرجان ليالي مراسي |صور

نجوم هربوا قبل الزفاف بساعات| نجلاء بدر شعرت بأن الفستان كفن.. ناهد السباعي رسالة روحانية ابعدتها.. فريال يوسف تتعرض للخيانة

بشورت جينز.. بوسي تتألق بإطلالة جريئة على الشاطئ بالساحل الشمالي|شاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

