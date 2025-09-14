قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حملات تفتيشية بالجيزة على الكباري والطرق والأنفاق لمراجعة حالتها الفنية

أحمد زهران

أكدت محافظة الجيزة حرصها الدائم على متابعة كفاءة المرافق والمنشآت العامة بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى مستوى من الجودة والأمان.

وفي هذا الإطار تنفذ أجهزة المحافظة حملات مرور دورية ومستمرة على الكباري والطرق والأنفاق وغيرها من المرافق الحيوية لمراجعة حالتها الفنية والتدخل الفوري بإجراء أعمال الصيانة اللازمة وتغير الأجزاء التي يثبت عدم صلاحيتها وذلك على مدار الساعة بجميع الأحياء والمراكز.

وأكدت المحافظة، أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة للارتقاء بالبنية التحتية والخدمات المقدمة بما يحقق الانسيابية المرورية ويحافظ على المرافق العامة باعتبارها ملكًا لكل المواطنين.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين التعاون الفعّال عبر الإبلاغ عن أي ملاحظات أو أعطال يتم رصدها بالمرافق من خلال قنوات التواصل الرسمية، بما يسهم في سرعة الاستجابة والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة وذلك من خلال الأرقام التالية 33465048 / 33465046 بالإضافة إلى خدمة الواتساب على الرقم 01016050453 .

