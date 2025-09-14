عباس صابر يزور المركز الطبي للبترول بالقاهرة ويشيد بالخدمات والتطوير

زار المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، المركز الطبي للبترول بالقاهرة، وتجول بعدد من الأقسام الطبية والإدارية، وذلك في إطار متابعته الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للعاملين وأسرهم.

وشملت الجولة أقسام العمليات، والغسيل الكلوي، والأشعة، والصيدلة، والمطبخ، إضافة إلى الأدوار الداخلية والوحدات الخدمية المختلفة.

واستمع صابر إلى عرض تفصيلي من الدكتور هاني السنوسي، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور هاني هلال، نائب رئيس المجلس، والدكتورة همس محمد كمال، مدير عام المركز، والمحاسب أحمد الجزار، رئيس نقابة المركز، حول طبيعة العمل والآليات المتبعة لضمان تقديم خدمة طبية متكاملة.

وأعرب رئيس النقابة عن تقديره لمستوى الأداء والتنظيم داخل المركز، مشيدًا بما رآه من تطور ملموس في الخدمات الطبية والإدارية، وما يبذله العاملون من أطباء وفنيين وإداريين من جهد لتقديم خدمة تليق بالعاملين بقطاع البترول وأسرهم.

كما ثمّن الاهتمام البالغ بالمرضى وذويهم، والذي لمسه خلال حواراته المباشرة معهم.

وأكد صابر أن النقابة العامة للعاملين بالبترول، بالتنسيق مع صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية، لن تدخر جهدًا في دعم المركز الطبي، بما يسهم في توسيع نطاق خدماته وتطوير إمكاناته لصالح العاملين الحاليين والمتقاعدين وأسرهم.

واختتمت الزيارة بتوجيه الشكر والتقدير لجميع فرق العمل بالمركز، مشددًا على أن ما تحقق من تطوير وتجديد يمثل إضافة حقيقية للمنظومة الطبية في قطاع البترول، ويعزز مكانة المركز كصرح طبي متكامل يخدم أسرة البترول على أعلى مستوى من الجودة والرعاية.