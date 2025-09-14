قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث فتح: مصر أمينة علينا وستحمينا.. وعلى حماس تسليم ملف التفاوض للقاهرة
400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية
ملحق الدفاع السابق بالنمسا لـ صدى البلد: موسكو تخوض حرب استنزاف طويلة
فلكياً.. موعد شهر رمضان2026 وأول أيامه
مفيدة شيحة تحذر من عمليات التجميل في الوجه والحقن بالفيلر
رئيس الوزراء: صناعة الدواء تحظى باهتمام كبير لتوفير احتياجات السوق المحلي وتصديرها
القاهرة الإخبارية: تأجيل الاجتماع التحضيري لقمة الدوحة للمرة الثانية ومؤشرات على استمرار الخلافات
القمة العربية بالدوحة تضع العرب في مفترق الطريق.. ماذا ستناقش؟
أستاذ بالأزهر: الصراعات البشرية جاءت من خارج تعاليم الإسلام الحنيف
من ميناء الإسكندرية.. مصر تدعو الشركات الأمريكية لشراكات كبرى في النقل البحري
اختيار جامعة القاهرة ضمن الأفضل عالميا في الاستدامة.. تفاصيل
أبرز تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي قبل العرض على الجمعية العمومية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بعد غلق دام 4 شهور .. انطلاق أولى رحلات الصيد لحرفة الشانشولا بجنوب سيناء

صورة أرشيفية لمراكب الصيد بطور سيناء
صورة أرشيفية لمراكب الصيد بطور سيناء
ايمن محمد

انطلقت اليوم الأحد، أولى رحلات الصيد لحرفة الشانشولا داخل خليج السويس بمحافظة جنوب سيناء، وسط حالة من الفرحة بين الصيادين، عقب إعلان جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بدء موسم الصيد الجديد لحرفة الشانشولا داخل خليج السويس يوم لجمعة الماضية، بعد توقف دام 4 شهور.

قال صفوان المراغي، مدير عام الثروة السمكية بجنوب سيناء، إنه قد جرى إطلاق أولى رحلات صيد الشانشولا من ميناء الطور البحري وسط فرحة الصيادين، مشيرًا إلى أن الرحلة ضمت مركبين فقط، وسيجري إطلاق الرحلات تباعًا.

وأوضح مدير عام الثروة السمكية في تصريح اليوم، أن رحلات صيد الشانشولا تعد من أهم رحلات الصيد بجنوب سيناء، كونها تمد المحافظة بكميات كبيرة من الأسماك المتنوعة مثل "الباغة، السردين، الكسكمري، شك الزور، البلاميطة"، والتي تتميز بانخفاض سعرها مقارنة بالأنواع الأخرى، إضافة إلى أنه يجري تخصيص حصة للمحافظة لبيعها للمواطنين عبر المنافذ بسعر لا يتعدى 25 جنيه للكيلو.

وأشار إلى أنه يجري تنظيم مواسم الصيد، من قبل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ومتابعة استخدام الوسائل والمعدات القانونية والآمنة بيئيًا، بما يساهم في رفع جودة الإنتاج السمكي، وتحسين دخل الصيادين، وتوفير أسماك صحية.
وأكد أن المحافظة تحرص على دعم  الصيادين خلال فترة الدعم، وذلك من خلال تقديم مساعدات مالية لهم بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي.

يذكر أن فترة التوقف تمثل راحة بيولوجية ضرورية للبيئة البحرية، و تتيح للأسماك فرصًا أفضل للتكاثر والنمو، مما يسهم في تعزيز المخزون السمكي والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، وتحقيق التوازن المنشود بين استغلال الموارد والحفاظ عليها.

كما يعمل جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية، بشكل متواصل على تنظيم مواسم الصيد، ومنع الصيد الجائر، وضمان استخدام الوسائل والمعدات القانونية والآمنة بيئيًا، بما يساهم في رفع جودة الإنتاج السمكي، وتحسين دخل الصيادين، وتوفير أسماك صحية للمستهلك.

جنوب سيناء طور سيناء الصيد الشنشيلا منع

