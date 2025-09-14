بعد غلق دام 4 شهور .. انطلاق أولى رحلات الصيد لحرفة الشانشولا بجنوب سيناء

انطلقت اليوم الأحد، أولى رحلات الصيد لحرفة الشانشولا داخل خليج السويس بمحافظة جنوب سيناء، وسط حالة من الفرحة بين الصيادين، عقب إعلان جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بدء موسم الصيد الجديد لحرفة الشانشولا داخل خليج السويس يوم لجمعة الماضية، بعد توقف دام 4 شهور.

قال صفوان المراغي، مدير عام الثروة السمكية بجنوب سيناء، إنه قد جرى إطلاق أولى رحلات صيد الشانشولا من ميناء الطور البحري وسط فرحة الصيادين، مشيرًا إلى أن الرحلة ضمت مركبين فقط، وسيجري إطلاق الرحلات تباعًا.

وأوضح مدير عام الثروة السمكية في تصريح اليوم، أن رحلات صيد الشانشولا تعد من أهم رحلات الصيد بجنوب سيناء، كونها تمد المحافظة بكميات كبيرة من الأسماك المتنوعة مثل "الباغة، السردين، الكسكمري، شك الزور، البلاميطة"، والتي تتميز بانخفاض سعرها مقارنة بالأنواع الأخرى، إضافة إلى أنه يجري تخصيص حصة للمحافظة لبيعها للمواطنين عبر المنافذ بسعر لا يتعدى 25 جنيه للكيلو.

وأشار إلى أنه يجري تنظيم مواسم الصيد، من قبل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ومتابعة استخدام الوسائل والمعدات القانونية والآمنة بيئيًا، بما يساهم في رفع جودة الإنتاج السمكي، وتحسين دخل الصيادين، وتوفير أسماك صحية.

وأكد أن المحافظة تحرص على دعم الصيادين خلال فترة الدعم، وذلك من خلال تقديم مساعدات مالية لهم بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي.

يذكر أن فترة التوقف تمثل راحة بيولوجية ضرورية للبيئة البحرية، و تتيح للأسماك فرصًا أفضل للتكاثر والنمو، مما يسهم في تعزيز المخزون السمكي والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، وتحقيق التوازن المنشود بين استغلال الموارد والحفاظ عليها.

كما يعمل جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية، بشكل متواصل على تنظيم مواسم الصيد، ومنع الصيد الجائر، وضمان استخدام الوسائل والمعدات القانونية والآمنة بيئيًا، بما يساهم في رفع جودة الإنتاج السمكي، وتحسين دخل الصيادين، وتوفير أسماك صحية للمستهلك.