تشكيل مودرن سبورت أمام طلائع الجيش بالدوري

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق طلائع الجيش بمسابقة دوري Nile.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: ابو جبل



خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، طارق سيد، علي فوزي

خط الوسط: أحمد يوسف، غنام محمد، رشاد المتولي

هجوم: حسام حسن، ارنولد ايبا، محمود ممدوح

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، وليد علي، محمد مسعد، عماد حمدي، محمود شعبان، علي زعزع، جودوين شيكا، محمد هلال، آدم رجم.

ويحل بعد قليل وفي تمام الخامسة مساءً على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري ، فريق مودرن سبورت ضيفًا على نظيره فريق طلائع الجيش ضمن سادس جولات مسابقة الدوري المصري الممتاز دوري Nile.