متحدث فتح: مصر أمينة علينا وستحمينا.. وعلى حماس تسليم ملف التفاوض للقاهرة
400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية
ملحق الدفاع السابق بالنمسا لـ صدى البلد: موسكو تخوض حرب استنزاف طويلة
فلكياً.. موعد شهر رمضان2026 وأول أيامه
مفيدة شيحة تحذر من عمليات التجميل في الوجه والحقن بالفيلر
رئيس الوزراء: صناعة الدواء تحظى باهتمام كبير لتوفير احتياجات السوق المحلي وتصديرها
القاهرة الإخبارية: تأجيل الاجتماع التحضيري لقمة الدوحة للمرة الثانية ومؤشرات على استمرار الخلافات
القمة العربية بالدوحة تضع العرب في مفترق الطريق.. ماذا ستناقش؟
أستاذ بالأزهر: الصراعات البشرية جاءت من خارج تعاليم الإسلام الحنيف
من ميناء الإسكندرية.. مصر تدعو الشركات الأمريكية لشراكات كبرى في النقل البحري
اختيار جامعة القاهرة ضمن الأفضل عالميا في الاستدامة.. تفاصيل
أبرز تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي قبل العرض على الجمعية العمومية
رياضة

تشكيل مودرن سبورت لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

مودرن سبوت
مودرن سبوت
حسام الحارتي

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق طلائع الجيش بمسابقة دوري Nile.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: ابو جبل 

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، طارق سيد، علي فوزي

خط الوسط:  أحمد يوسف، غنام محمد، رشاد المتولي

هجوم: حسام حسن، ارنولد ايبا، محمود ممدوح

ويجلس على مقاعد البدلاء:  كريم عماد، وليد علي، محمد مسعد، عماد حمدي، محمود شعبان، علي زعزع، جودوين شيكا، محمد هلال، آدم رجم

ويحل ، فريق مودرن سبورت ضيفًا على فريق طلائع الجيش ضمن سادس جولات مسابقة الدوري المصري الممتاز دوري Nile في تمام الخامسة مساءً على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري.

مودرن سبورت الدوري المصري طلائع الجيش أخبار الرياضة

