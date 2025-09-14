حكم بوسني لإدارة مباراة ريال مدريد ومارسيليا في دوري أبطال أوروبا

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، إسناد إدارة مباراة ريال مدريد وأولمبيك مارسيليا، إلى الحكم البوسني عرفان بيليتو.



ويستضيف فريق ريال مدريد نظيره أولمبيك مارسيليا، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.



ومن المنتظر أن يتولى الحكم البوسني عرفان بيليتو، إدارة المباراة، وسبق له أيضًا تولي إدارة مباراة ريال مدريد وآرسنال الموسم الماضي.



فيما سيتولى الهولندي دينيس هيجلر مسؤولية تقنية الفيديو المساعد في المباراة.



يُذكر أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا.