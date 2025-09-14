قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي.. مؤسسة أبو العينين توزع شنط وأدوات مدرسية
آخر تحديث.. سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد
الأكبر بالشرق الأوسط .. كامل الوزير وسفيرة أمريكا يبحثان فرص الإستثمار في النقل البحري بـ ميناء الإسكندرية
الأهلي يصل استاد المقاولون العرب لمواجهة إنبي بالدوري
«مطروح للنقاش» يرصد تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وخرقها لسيادة الدول
الأرصاد عن حالة الطقس غدا: جو حار رطب نهارا .. والعظمى بالقاهرة 35
بقيمة 121 مليون دولار .. توقيع 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز
النبي كان يتلقى وحيين.. أقوى رد من الشيخ خالد الجندي على المشككين في السنة
شقتك بـ25 ألف جنيه مقدم.. رابط التقديم على سكن لكل المصريين 7
وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة
وزير الخارجية الأمريكي يزور حائط البراق برفقة نتنياهو
طلائع الجيش يتقدم على مودرن سبورت في الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدير مركز جنيف للدراسات: الدعم الأمريكي لإسرائيل السبب الرئيسي لهجوم الاحتلال على الدوحة

الدوحة
الدوحة
علي مكي

قال رضا سعد، مدير مركز جنيف للدراسات، إن الولايات المتحدة لم تعارض الضربات الإسرائيلية الأخيرة ضد الدوحة، في خطوة تثير الكثير من علامات الاستفهام حول موقف واشنطن، موضحًا أن الموقف الأميركي، خصوصاً في ظل إدارة اليمين بزعامة الرئيس دونالد ترامب، يتماهى بدرجة كبيرة مع الحكومة الإسرائيلية المتشددة بقيادة بنيامين نتنياهو ووزرائه المتطرفين مثل سموتريتش وبن جفير.

وأضاف سعد، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة تنظر إلى إسرائيل باعتبارها "ولاية متقدمة" لها في الشرق الأوسط، تحمي مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية، خاصة في ما يتعلق بمصادر الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وبالتالي فإن واشنطن تستفيد من هذا الدور الإسرائيلي كورقة ضغط وابتزاز لدول المنطقة.

وأشار مدير مركز جنيف للدراسات إلى أن إسرائيل لا تقدم عادة على أي عملية عسكرية واسعة دون موافقة أميركية مسبقة، سواء في لبنان أو سوريا أو اليمن أو حتى ضد إيران، وبحسب رأيه، فإن الضربة الأخيرة على قطر تمت بعلم الإدارة الأميركية، خصوصاً أن قاعدة العديد الأميركية – وهي الأكبر في الشرق الأوسط – تمتلك منظومات رصد متقدمة كانت قادرة على كشف أي هجوم باتجاه الدوحة، لكنها غضّت الطرف عن ذلك.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة قد تسمح بمثل هذه الضربات بهدف ابتزاز دول الخليج مالياً وأمنياً، عبر دفعها إلى توقيع اتفاقيات أمنية جديدة أو تقديم مساهمات مالية إضافية لتعزيز الحماية الأميركية، مؤكدًا أن نتنياهو يعرف تماماً أن إدارة ترامب لن تعارض تحركاته العسكرية، بل ستعمل لاحقاً على احتواء الموقف مع دول الخليج عبر وعود سياسية وتكتيكات دبلوماسية، وهو ما يفسر إرسال شخصيات أميركية بارزة مثل وزير الخارجية ماركو روبيو إلى تل أبيب في هذا التوقيت.

الدوحة قطر إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

وزير التربية والتعليم

ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل

ترشيحاتنا

إنطلاق الدورة الثالثة لملتقي دوير لإبداعات وفنون الطفل بمركز أحمد بهاء الدين الثقافي جنوب أسيوط

انطلاق الدورة الثالثة لملتقي دوير لإبداعات وفنون الطفل بأسيوط

منطقة البهنسا البقيع الثاني

حكاية مدينة الشهداء في المنيا.. أضرحة الصحابة والتابعين تحكي أسرار أعرق مدن الصعيد

فتاوى

فتاوى وأحكام | متى أقضي صلاة العشاء حال نسيانها؟.. حكم تشغيل السيدات القرآن بالمطبخ دون الاستماع إليه؟ ما صحة القنوت في كل فجر؟

بالصور

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

فيديو

مشاجرة دمياط

الداخلية: ضبط المتهمين بالتلويح بأسلحة في دمياط

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

المتهم

ضبط المتهم بسرقة هاتف من داخل مسجد بالإسكندرية| فيديو

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي مقابل طرد الجيش الأميركي من أراضيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد