فيلم The Conjuring: Last Rites يحقق أرباحًا ضخمة تتجاوز 330 مليون دولار

حقق فيلم الرعب The Conjuring: Last Rites دخلا ماليًا هائلًا، بعد أن بلغت ميزانية إنتاجه حوالي 55 مليون دولار، بينما تجاوزت إيراداته العالمية 332.9 مليون دولار حتى الآن، مما يجعله أحد أنجح أفلام الرعب هذا العام.

وحقّق الفيلم 131.05 مليون دولار في أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)، بينما بلغت الإيرادات في الأسواق الدولية الأخرى 201.80 مليون دولار.

الفيلم افتتح عرضه محليًا بمبلغ قياسي يقارب 84 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى، وهو أعلى افتتاح ضمن سلسلة The Conjuring.

وتفوق الفيلم على الرقم القياسي السابق الذي حققه فيلم “The Nun” بإيرادات افتتاحية وصلت إلى 53.8 مليون دولار.

ويُعد جزء “The Conjuring” الأصلي (2013) و"The Conjuring 2”من بين الأعلى أداءً في السلسلة أيضًا، لكن “Last Rites” يتميز ببدء قوي غير مسبوق في تاريخها.

الانطلاقة المذهلة لفيلم “The Conjuring: Last Rites” تشير إلى نهاية متفجرة لسلسلة استمرت أكثر من عقد، مع تفاعل كبير من الجمهور وكسر واضح لأرقام السلسلة السابقة، مما يجعل هذا اليوم بداية قوية جدًا لعطلة نهاية الأسبوع السينمائية.

يُعتبر “The Conjuring: Last Rites” الفصل الأخير في واحدة من أشهر سلاسل الرعب السينمائية في العالم، حيث يعود الزوجان باتريك ويلسون وفيرا فارميغا لتجسيد شخصيتي المحققين الروحانيين إد ولورين وارن في مواجهة أكثر القضايا رعبًا وغموضًا.

الفيلم من إخراج مايكل تشافيس الذي سبق أن أخرج أجزاء من عالم “The Conjuring” مثل The Curse of La Llorona وThe Nun II.

ويجمع العمل بين أجواء الرعب النفسي والإثارة المشوقة، مع تقديم لمسات درامية تعكس الجانب الإنساني لعلاقة الوارينز، ليمنح السلسلة ختامًا كبيرًا ومليئًا بالمفاجآت لمحبيها.