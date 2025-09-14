قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى عن قمة الدوحة غدا: لا وقت للبيانات والتنديدات .. وقرارات حاسمة
أحمد موسى: لن تنعم إسرائيل بأمن إلا بإقامة دولة فلسطينية
هآرتس تهاجم تل أبيب: دولة واحدة تتهم العالم بأسره
35 جنيها زيادة محليا و56 دولارا عالميا… والذهب يترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
تأجيل طعن مرتضى منصور على سحب أرض نادي الزمالك
الأمم المتحدة: لا ملاذ آمن في غزة والوضع الإنساني كارثي
أحمد موسى: العالم يترقب ما سيحدث غدا.. و57 دولة تشارك في القمة العربية
مصدر بـ السياحة: مجلس الوزراء يوافق على اعتماد ضوابط الحج قريبا
احتفالا بتأسيسها.. نتنياهو يعقد اجتماعا للحكومة في قاعدة "اليمام"
بعد هدف مو .. صلاح يحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين بالبريميرليج
أخلاق النبي مع غيره .. يجيب الدعوة ويكرم القوم ويقبل الهدية
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة
فيلم The Conjuring: Last Rites يحقق أرباحًا ضخمة تتجاوز 330 مليون دولار

نجلاء سليمان

حقق فيلم الرعب The Conjuring: Last Rites دخلا ماليًا هائلًا، بعد أن بلغت ميزانية إنتاجه حوالي 55 مليون دولار، بينما تجاوزت إيراداته العالمية 332.9 مليون دولار حتى الآن، مما يجعله أحد أنجح أفلام الرعب هذا العام.  

وحقّق الفيلم 131.05 مليون دولار في أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)، بينما بلغت الإيرادات في الأسواق الدولية الأخرى 201.80 مليون دولار.  

الفيلم افتتح عرضه محليًا بمبلغ قياسي يقارب 84 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى، وهو أعلى افتتاح ضمن سلسلة The Conjuring.  

وتفوق الفيلم  على الرقم القياسي السابق الذي حققه فيلم “The Nun” بإيرادات افتتاحية وصلت إلى 53.8 مليون دولار.

ويُعد جزء “The Conjuring” الأصلي (2013) و"The Conjuring 2”من بين الأعلى أداءً في السلسلة أيضًا، لكن “Last Rites” يتميز ببدء قوي غير مسبوق في تاريخها.

الانطلاقة المذهلة لفيلم “The Conjuring: Last Rites” تشير إلى نهاية متفجرة لسلسلة استمرت أكثر من عقد، مع تفاعل كبير من الجمهور وكسر واضح لأرقام السلسلة السابقة، مما يجعل هذا اليوم بداية قوية جدًا لعطلة نهاية الأسبوع السينمائية.

يُعتبر “The Conjuring: Last Rites” الفصل الأخير في واحدة من أشهر سلاسل الرعب السينمائية في العالم، حيث يعود الزوجان باتريك ويلسون وفيرا فارميغا لتجسيد شخصيتي المحققين الروحانيين إد ولورين وارن في مواجهة أكثر القضايا رعبًا وغموضًا.

الفيلم من إخراج مايكل تشافيس الذي سبق أن أخرج أجزاء من عالم “The Conjuring” مثل The Curse of La Llorona وThe Nun II.

ويجمع العمل بين أجواء الرعب النفسي والإثارة المشوقة، مع تقديم لمسات درامية تعكس الجانب الإنساني لعلاقة الوارينز، ليمنح السلسلة ختامًا كبيرًا ومليئًا بالمفاجآت لمحبيها.

The Conjuring البوكس أوفيس أفلام الرعب

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

وزير التربية والتعليم

ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل

أرشيفية

إصابة 8 إسرائيليين في حادث جنوبي فيتنام| تفاصيل

محمود الخطيب

انفراجة في ترشح الخطيب.. بيبو يطلب مهلة ولجنة الحكماء يضغطون علي رئيس الأهلي

صورة ارشيفية

2333 قطعةفي 18 مدينة جديدة .. بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط والمميز

زيارة لمستشفى صلاح العوضي

وكيل صحة الإسكندرية يتفقد مستشفى صلاح العوضي بالعجمي

وكيل شباب كفر الشيخ

كفر الشيخ .. تكريم الفائزين في مسابقة اكتشاف الموهوبين

المتهمين الثلاثة

إخلاء سبيل الأطفال الثلاثة في واقعة الفيديو المتداول بسوهاج.. تفاصيل

بالصور

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

الصغير

الداخلية تكشف حقيقة إعطاء صغير حقنة لاختطافه بالدقهلية

المتهم

ضبط المتهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة في المطرية| فيديو

مشاجرة دمياط

الداخلية: ضبط المتهمين بالتلويح بأسلحة في دمياط

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كلية الإعلام ومستقبل صناعة الوعي في مصر

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

