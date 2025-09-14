مانشستر سيتى يكتسح اليونايتد بثلاثية في الدوري الإنجليزي

اكتسح فريق مانشستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد، بثلاثية نظيفة، في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت ثلاثية مانشستر سيتي عن طريق فيل فودين وإيرلينج هالاند (هدفين) في الدقائق 18، 53، 68.

وجاء تشكيل كل فريق كالتالي:

مانشستر سيتي:

دوناروما - خوسانوف - دياز - جفارديول - أوريلي - رودري - سيلفا - ريندرز - فودين - دوكو - هالاند

مانشستر يونايتد:

بايندير - مزراوي - دي ليخت - يورو - شو - دورجو - برونو - أوجارتي - أماد - مبيومو - سيسكو

وبهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثامن برصيد 6 نقاط، فيما يأتي فريق مانشستر يونايتد في المركز 14 برصيد 4 نقاط.