رسالة ساخرة من إيمي سمير غانم لـ حسن الرداد

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة طريفة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، تصف حالتها أثناء تحدث زوجها الفنان حسن الرداد في التليفون وقالت: “أنا لما تيجي لجوزي مكالمة تليفون”.

وكان قد كشف الفنان حسن الرداد عن ولادة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم طفلة ثانية أطلق عليها اسم والدته.

وكتب حسن الرداد على فيسبوك:"لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ .



الحمدلله ربنا زقنا بالطفلة الجميلة #فادية_الرداد ، اللهم بارك لنا فيها و ارزقها الصحة و العافية و ارزق الناس جميعا".

