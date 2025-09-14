نشأت الديهي: إسرائيل لا يمكن أن تصنع سلاما.. ولا بد من وجودة قوة عربية موحدة كما طالب الرئيس السيسي

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن قمة بغداد كانت قمة الخزلان لأنها لم تكن تقف على حقيقة أن إسرائيل لا يمكن أن تكون دولة داعية إلى السلام، وكان بعض قادة العرب يظنون أن إسرائيل يمكن أن تمد يدها بالسلام.

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن "اللي مصدق أن إسرائيل ممكن تعمل سلام يبقى غلطان ومتخيل أن إسرائيل ممكن تصنع سلام غلطان، إسرائيل لم تصنع سلام مع مصر إلا بعد هزيمتها في 73 وتلقين إسرائيل وجيشها درسا، فهي لا تحترم إلا القوة ولا يفهموا لغة السلام ولا لغة الأمن".

وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، أنه لابد لكل دولة أن تنتبه مما سبق وحذر منه الرئيس السيسي منذ تسع سنوات ولازم نفتكر كلامه لأنه كان يرى ما لا نراه ومطالبته بوجود قوة عربية موحدة، بقولهم الآن حصحص الحق والصورة بدت واضحة واليوم استشعر الجميع الخطر وتذكروا كلمة الرئيس".



