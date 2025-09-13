نشأت الديهي بعد تنبؤ الرئيس بالأوضاع الإقليمية الحالية: ربنا سترنا بـ السيسي

قال الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا سترنا به بعد تصديه لمخطط تهجير الفلسطينيين منذ البداية وبعد 3 أيام فقط من عملية 7 أكتوبر.

وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، "في 10 أكتوبر 2023 الرئيس السيسي بعد 3 أيام فقط من حرب غزة، قال انتبهوا للقادم وشوفنا ما حدث من اتساع دائرة الصراع في ايران واليمن وسوريا".

وتابع "كل هذا تم قراءته، كنا مخنوقين اقتصاديا وعملنا اتفاقات وجبنا حزمة تمويلات وصفقة رأس الحكمة اختناق وحالة ضغط مرسوم ومخطط على الدولة المصرية من أجل أن تصمن مصر وتكون دولة مرور لمشروع التهجير".

واستطرد "وهذا مربط الفرس وكانت الدولة المصرية على قدر المسؤولية التاريخية في مجابهة هذه التحديات، والناس كانت تسخر وتتساءل والدول المحيطة كانوا ينظروا مستغربين مما يقوم به الرئيس السيسي من تسليح الجيش وبعض الدول بدأوا يهاجمونا، والرئيس الله يستره ربنا سترنا بهذا الرجل أنه كان يقرا المشهد بتجرد ولم يستمع إلى الغوغائية وأبواق البوم الناعم، ومنذ 10 سنين وإحنا بنبني ونعمر ونعمل منظومة نقل متطورة".