ريهام عبد الغفور: مسلسل ظلم المصطبة مش مجرد دور ده كان رحلة علمتني أثق في نفسي من جديد

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور، تفاصيل جديدة عن دروها في مسلسل ظلم المصطبة، مشيرة إلى أن هذا العمل من الأعمال الفنية الهامة في مشوارها الفني.

واضافت ريهام عبد الغفور، في لقاء مع الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن :"مسلسل ظُلم المصطبة مش مجرد دور ده كان رحلة علّمتني أثق في نفسي من جديد".

وتابعت الفنانة ريهام عبد الغفور، أن مسلسل ظلم المصطبة جمهورُه كان أكبر، واتعرض بشكل واسع، وكان خطوة مهمة بالنسبة لي بعد الغياب".

وتابعت ريهام عبد الغفور، أن :"كان الموضوع صعب جدًا العود للتمثيل بعد وفاة والدي، و كنت متخوفة وحاسة أني مش هعرف أقول الكلام أو أعيش الشخصية، لكن في ناس كتير وقفوا جنبي وساعدوني أتجاوز المحنة".

وحلت النجمة المتألقة ريهام عبد الغفور، اليوم الأحد، ضيفة علي الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع علي قناة "dmc" في حلقة مميزة من بين البساطة والبهجة.

وتتحدث ريهام عبدالغفور خلال اللقاء عن محطات هامة في مشوارها الفني، وكيف استطاعت أن تختار أدوارها بعناية لتترك بصمة واضحة في الدراما والسينما المصرية، كما تشارك جمهورها جانبًا من حياتها الشخصية وكواليس نجاحاتها الأخيرة مؤكدة أن سر تميزها هو الإخلاص في العمل والبحث الدائم عن الأدوار المختلفة وغير التقليدية.

وتتسم الحلقة بروح من العفوية والضحك، حيث أعادت إسعاد يونس جمهورها للتعرف أكثر على شخصية ريهام بعيدًا عن الكاميرات، لتكشف عن ملامح إنسانة صادقة وموهوبة في آن واحد.

وتألقت مؤخرا، ريهام عبد الغفور خلال موسم دراما رمضان 2025، في مسلسل ظلم المصطبة، الذي عرض في النصف الثاني من الشهر الكريم.

ظلم المصطبة دارت أحداثه في أجواء ريفية داخل مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث تتناول الأحداث تأثير بعض العادات والتقاليد المتوارثة على حياة الأهالي، وكيف تصبح هذه الموروثات حكما فاصلا في كثير من القضايا.