قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد
هآرتس: نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بشأن عملية غزة وعائلات المخطوفين تدعو للحذر
التحريات تكشف لغز مقـ.تل شاب سوداني في المعادي
غدا..أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ.تل زوجها وأطفاله الستة بالمنيا
النحاس: لعبنا على الفوز أمام إنبي
ضمن احتفالات الجامع الأزهر بذكرى المولد.. الجبة: النبي اتبع في دعوته منهج التيسير
أحمد موسى: النائب أبو العينين علق بأن هناك استيطانا في الضفة وجرائم حرب في غزة
انقلبت بهم السيارة.. إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في حادث بالدقهلية
في أول ظهور بعد محاولة الاغتيال.. طاهر النونو: نتنياهو دمر أي فرصة للوصول لاتفاق
30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة
تريزيجيه أفضل لاعب في مباراة الأهلي وإنبي
بالأسعار .. استخراج البطاقة الشخصية2025 من السجل وأونلاين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اختيار دمياط كممثل لمصر ضمن خمس مدن بالقارة الأفريقية

محافظ دمياط
محافظ دمياط

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بمكتبه   ،  مع الدكتورة مروة عبد الرحمن مدير عام التعاون الدولى والمشاركة المجتمعية بصندوق التنمية الحضرية و المهندسة سوزان نادر مدير عام متابعة تنفيذ المشروعات بالصندوق و الأستاذ إيفاد عبد التواب الإدارة العامة للتعاون الدولى والمشاركة المجتمعية بالصندوق و هيمناشو شيخار من جامعة الأمم المتحدة بألمانيا و الدكتورة ايمان زيد بكلية الهندسة بجامعة عين شمس و محمد حسنين جامعة عين شمس.

حيث يأتى اللقاء فى إطار الزيارة التنسيقية لوفد المبادرة فى إطار العقد التنفيذى المُبرم بين صندوق التنمية الحضرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ .

حيث اطلع " المحافظ " على محاور المبادرة التى تأتى حول الصمود الحضرى فى افريقيا " AUIRP " ، حيث تتم بالتعاون بين جامعة الأمم المتحدة و الوكالة الألمانية و مفوضية الاتحاد الافريقى و برنامج الأمم المتحدة الانمائى و برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية سيجرى تنفيذ تقييمات تفصيلية فى خمس مدن مختارة تمثل القارة الأفريقية ، حيث تم اختيار مدن " دمياط ، رأس البر و دمياط الجديدة " بمحافظة دمياط كممثل لمصر ومنطقة شمال أفريقيا لفهم الاستراتيجيات المحلية بشكل أعمق .

وناقش " محافظ دمياط " خطة دراسة الحالة فى دمياط والتى تُعد مدينة صناعية تقع بشمال مصر ، حيث استعرض أبرز وأهم الأنشطة الصناعية الشهيرة بدمياط،  منها صناعات الأثاث والحلويات والأجبان ولفت إلى وجود ثلثى أسطول الصيد المصرى ، وأشار " المحافظ " إلى رؤية المحافظة نحو تطوير هذه الصناعات ومواكبة التطورات المتلاحقة للوصول بها الى الأسواق الدولية ، و أشار أيضًا إلى أن دمياط تتمتع بطابع سياحى مهم مع وجود مدينة رأس البر و التى تحظى حالياً بمشروعات تطوير لوضعها على خريطة السياحة العالمية .

هذا وقد أكد " محافظ دمياط " دعم المحافظة الكامل للمبادرة خلال جدول اعمالها الذى سيستمر على مدار أربعة أيام متتالية ، والذى سيشمل عقد العديد من اللقاءات مع ممثلى الجهات المختلفة و عدد من الشركاء والمجتمع المدنى ، لتنفيذ الدراسة الشاملة لتقييم القدرة على الصمود و الممارسات الجيدة و توثيق كافة الملاحظات والعقبات،  كما وجه الشكر إلى صندوق التنمية الحضرية برئاسة المهندس خالد صديق و جميع الشركاء بالمبادرة،  مؤكدًا تطلعه إلى تحقيق تعاون مثمر وبناء .

دمياط محافظ دمياط افريقيا محافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي؟.. 4 حالات حددها القانون

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

اللواء أسامة سعد

تعيين اللواء علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء بدلا من اللواء أسامة سعد

أسد الحملاوي

الاتفاق تم .. أحمد حسن يفجر مفاجأة عن عقد أسد الحملاوي مع الأهلي

مرتضى منصور

وصول مرتضى منصور لجلسة الطعن على قرار سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

التضامن

وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة

حسن راتب

براءة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية غسل الأموال

ترشيحاتنا

مستشفي بني سويف التخصصي

الموت يخطف شقيقين في أقل من 48 ساعة ببني سويف

جثة - أرشيفية

زوجته تركت له المنزل.. شاب ينهي حياته شنـ.قا في المعصرة

جثة - أرشيفية

مصرع سيدة داخل مصعد فيلا في الشروق

بالصور

مسك بين الشكوك و"ليلى" الغامضة.. تفاصيل الحلقة الثانية من "ديجافو"

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

فيديو

عصابة الملايين

11 مليون جنيه في يد عصابة.. والتحقيقات تكشف سقوط 2.5 مليون أثناء الهروب

حقيقة وفاة أحمد الدجوي

الداخلية تحسم الجدل .. مفاجأة تقرير وفاة أحمد الدجوي

الصغير

الداخلية تكشف حقيقة إعطاء صغير حقنة لاختطافه بالدقهلية

المتهم

ضبط المتهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة في المطرية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد