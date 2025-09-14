اختيار دمياط كممثل لمصر ضمن خمس مدن بالقارة الأفريقية

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بمكتبه ، مع الدكتورة مروة عبد الرحمن مدير عام التعاون الدولى والمشاركة المجتمعية بصندوق التنمية الحضرية و المهندسة سوزان نادر مدير عام متابعة تنفيذ المشروعات بالصندوق و الأستاذ إيفاد عبد التواب الإدارة العامة للتعاون الدولى والمشاركة المجتمعية بالصندوق و هيمناشو شيخار من جامعة الأمم المتحدة بألمانيا و الدكتورة ايمان زيد بكلية الهندسة بجامعة عين شمس و محمد حسنين جامعة عين شمس.

حيث يأتى اللقاء فى إطار الزيارة التنسيقية لوفد المبادرة فى إطار العقد التنفيذى المُبرم بين صندوق التنمية الحضرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ .

حيث اطلع " المحافظ " على محاور المبادرة التى تأتى حول الصمود الحضرى فى افريقيا " AUIRP " ، حيث تتم بالتعاون بين جامعة الأمم المتحدة و الوكالة الألمانية و مفوضية الاتحاد الافريقى و برنامج الأمم المتحدة الانمائى و برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية سيجرى تنفيذ تقييمات تفصيلية فى خمس مدن مختارة تمثل القارة الأفريقية ، حيث تم اختيار مدن " دمياط ، رأس البر و دمياط الجديدة " بمحافظة دمياط كممثل لمصر ومنطقة شمال أفريقيا لفهم الاستراتيجيات المحلية بشكل أعمق .

وناقش " محافظ دمياط " خطة دراسة الحالة فى دمياط والتى تُعد مدينة صناعية تقع بشمال مصر ، حيث استعرض أبرز وأهم الأنشطة الصناعية الشهيرة بدمياط، منها صناعات الأثاث والحلويات والأجبان ولفت إلى وجود ثلثى أسطول الصيد المصرى ، وأشار " المحافظ " إلى رؤية المحافظة نحو تطوير هذه الصناعات ومواكبة التطورات المتلاحقة للوصول بها الى الأسواق الدولية ، و أشار أيضًا إلى أن دمياط تتمتع بطابع سياحى مهم مع وجود مدينة رأس البر و التى تحظى حالياً بمشروعات تطوير لوضعها على خريطة السياحة العالمية .

هذا وقد أكد " محافظ دمياط " دعم المحافظة الكامل للمبادرة خلال جدول اعمالها الذى سيستمر على مدار أربعة أيام متتالية ، والذى سيشمل عقد العديد من اللقاءات مع ممثلى الجهات المختلفة و عدد من الشركاء والمجتمع المدنى ، لتنفيذ الدراسة الشاملة لتقييم القدرة على الصمود و الممارسات الجيدة و توثيق كافة الملاحظات والعقبات، كما وجه الشكر إلى صندوق التنمية الحضرية برئاسة المهندس خالد صديق و جميع الشركاء بالمبادرة، مؤكدًا تطلعه إلى تحقيق تعاون مثمر وبناء .