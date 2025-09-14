خالد الغندور: اتحاد الكرة يعتذر لمنتخب البرازيل على عدم مواجهة الفراعنة وديا

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن اتحاد الكرة، اعتذر للمنتخب البرازيلي، على العرض الذي تقدم به عن طريق إحدى شركات التسويق، لمواجهة منتخب مصر وديا في إنجلترا خلال شهر نوفمبر.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "اتحاد الكرة أكد على تقديره للمنتخب البرازيلي والفرصة ستكون متاحة خلال المرحلة المقبلة، للترتيب لمباراة ودية في التوقيت الذي يحدده الجهاز الفني للفراعنة".

واختتم: "التوأم حسام وإبراهيم حسن، أبلغ هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، بشكل رسمي بالاعتذار وضرورة الترتيب لمواجهة منتخبات أفريقية قوية استعدادا لكأس الأمم التي تستضيفها المغرب ديسمبر المقبل".