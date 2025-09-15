أخبار الوادى الجديد| تنفيذ ندوات إرشادية عن آفات النخيل..وانطلاق مبادرة اتقوا النار ولو بشق تمرة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

زراعة الوادى الجديد: تنفيذ ندوات إرشادية عن آفات النخيل وحماية محصول البلح

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد عن تنفيذ عدد من الأنشطة الإرشادي والتدريبية بمركز الداخلة، حيث تم عقد ندوة إرشادية عن مكافحة آفات النخيل استمرارا لأنشطة وفعاليات الفرق الإرشادية الريفية التى ينظمها مركز البحوث بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعى ومديريات الزراعة تحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور ياسر الحميرى منسق عام الأنشطة الإرشادية والتدريبية وتوجيهات الدكتور مجد المرسي منسق الفريق بالمحافظة وأستاذ امراض النبات ووكيل وزاره الزراعه بالمحافظة.

وشرح الدكتور يوسف دياب تأثير التغيرات المناخية على المحصول وجودة الثمار وتمت مناقشة مشكلة ذبول ثمار النخيل واهم اسبابها وطرق الوقاية منها مستقبلا وتعريف المزارعين بطرق الوقاية من سوسة النخيل الحمراء عن طريق برامج المكافحة المتكاملة والتي بدورها أيضا تزيد من الإنتاجية.

وناقشت الندوة خطورة آفة سوسة النخيل الحمراء وكيفية التعرف علي هذه الافة ومدي انتشارها فى محافظة الوادي الجديد ودور ة الحياة والتعرف علي جميع اطوارها من ( بيضة - ويرقة وعذرة وحشرة كاملة) ومعالجة الاخطاء التي يقع فيها المزارع والتي تزيد من انتشار سوسة النخيل الحمراء والمعاملات الزراعية التي تجري علي نخيل البلح للوقاية من الاصابة بسوسة النخيل الحمراء.

كما تم عرض طرق المكافحة المختلفة و الدور التنفيذي في الاهتمام بالمصدر الجيد بالمبيدات من خلال المصادر الموثوق منها، وكذلك الدور التنفيذي من خلال ادارة المكافحة وذلك بتوفير المبيدات السليمة و كذلك التخلص الامن من مخلفات النخيل.

كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد عن تنفيذ ندوات حقلية إرشادية عن محصول فول الصويا وذلك في إطار التبادل العلمي بين المؤسسات العلمية والمراكز البحثية ومديرية الزراعة بحضور الدكتورة رحاب عبدالرحمن - رئيس بحوث بمركز البحوث الزراعية معهد بحوت المحاصيل الحقلية قسم المحاصيل البقولية ومسئول مشروع الزراعة الصحراوية من أجل سبل عيش قادرة على الصمود وذلك بالتعاون مع منظمة الإيكاردا.

وناقشت الدكتورة رحاب عبد الرحمن أهمية محصول فول الصويا وطريقة الزراعة بالنسبه للوادى الجديد وأهم المعاملات التي تم تطبيقها في الحقل و أهم المعاملات التى تحد من الآثار الجانبية للتغيرات المناخية بالنسبة الحقل واختيار التقاوي و اصناف فول الصويا و التسميد ( النيتروجيني - البوتاسي - عناصر صغری - مغذيات) والرى ( طرق الري - مواعيد الري ) وطريقة الزراعة واستخدام المبيدات.

رئاسة مركز الخارجة: تنفيذ فعاليات مبادرة "اتقوا النار ولو بشق تمرة" بقرى جناح



أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، عن تنفيذ فعاليات مبادرة "اتقوا النار ولو بشق تمرة" بقرى جناح لتشجيع المزارعين على إخراج زكاة الزروع والثمار تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، كما جرى البدء في تجهيز الصوب الزراعية بقرى بولاق استعدادًا للموسم الشتوي.

وقال ياسر عبد التواب نائب رئيس مركز الخارجة، إنه تم تنفيذ أعمال تحسين بيئي وخدمات عامة، شملت حملات نظافة مكثفة شملت شوارع وأحياء المدينة وقرى بولاق والمنيرة وصنعاء وفلسطين وبورسعيد ومتابعة أعمال التشطيبات بالمرحلة الرابعة من خدمات المياه والصرف بقرية أبو طرطور.



وأضاف عبد التواب، أنه جرى تنفيذ أعمال تشجير بطريق الخارجة – باريس ، واستكمال توصيل شبكات الري لري الأشجار بقرى ناصر الثورة وبشاير الخير و ضخ كميات كبيرة من الخضر والفاكهة بأسعار تنافسية عبر المنافذ التابعة للوحدة المحلية بالمدينة والقرى، أبرزها منفذ قرية الجزائر و استلام كراتين لحوم لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بقرى العبور.

رئاسة مركز باريس: تنفيذ مبادرة "أهلا مدرستى" بقرى بغداد لتخفيف الأعباء عن الأسر الفقيره



أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد، عن تنفيذ مبادرة "أهلا مدرستي" بقرى بغداد لتخفيف الأعباء عن الأسر قبل العام الدراسي تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم بدعم الأسرة الواحاتية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور مع دخول المدارس، حيث شهدت المبادرة إقبالًا من المواطنين عليها لاستكمال احتياجات أبنائهم من مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.

وفى سياق آخر، نفذت رئاسة مركز باريس حملات نظافة وتجميل ورفع مخلفات بالشوارع والميادين، كما تمت صيانة مجمع محولات الكهرباء بقرى درب الأربعين، وصيانة محطة الصرف الصحي وضخ المياه بشبكة الطرد بقرية جورمشين مع استمرار تشغيل المنافذ لتوفير الخضر والفاكهة بأسعار مناسبة بالمدينة والقرى، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية اليومية في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة.