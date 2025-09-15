قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي
تقرير يحذر من تعرض 1.5 مليون شخص في أستراليا لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص في أطفيح
بالقانون .. ضوابط نقل وزراعة الأعضاء من المصريين للأجانب
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المنطقة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات
الرئيس السيسي يتوجه إلى الدوحة.. رؤية القاهرة على طاولة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية
الرئاسة: مشاركة الرئيس السيسي بقمة الدوحة تؤكد تضامن مصر الكامل مع قطر
تضامن مصر الكامل مع قطر.. الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر بالقمة العربية
وزير الاستثمار يستقبل الأمين العام لـ AfCFTA ويؤكد التزام القاهرة بتعميق التكامل الاقتصادي الإفريقي
الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية
قطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق في بنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 78 متهما بخلية مدينة نصر.. بعد قليل

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، بعد قليل، محاكمة 78 متهما، في القضية رقم 19115 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر أول، في القضية المعروفة بخلية مدينة نصر.

وقال أمر الإحالة لأنه في غضون الفترة من 2021 وحتي 9 أكتوبر 2024، المتهمون من الأول وحتي الثامن عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد، بان تولوا قيادة بالجماعة المسماة القاعدة.

وأضاف أنه وجه للمتهمين من التاسع عشر وحتى الأخير الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها الإرهابية، ووجه للمتهمين الثاني والرابع تهمة تمويل الإرهاب.

ووجه للمتهم السادس والستين اتهامات بحيازة سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش، نارية بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن العام، وحيازة ذخائر مما تستعمل على السلاح، وحاز المتهم الحادي والسبعون سلاحا ناريا بندقية خرطوش.

الدائرة الثانية إرهاب محاكمة 78 متهما خلية مدينة نصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 15 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة

شوبير

شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي

حالة الطقس

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

أرشيفية

تحذير من داخل تل أبيب.. اتفاقيات إبراهيم على وشك الانهيار بسبب الإمارات

ترشيحاتنا

مجلس النواب

سؤال برلماني: كيف تستثمر الحكومة جائزة الأغا خان في إنعاش السياحة بالصعيد؟

مجلس النواب

من يحمي المواطن من الغش التجاري؟.. تساؤلات برلمانية ساخنة لتفعيل قانون حماية المستهلك بكل حسم

موظف

تزامنا مع اقتراب الدراسة.. شروط ترقية المعلمين طبقا للقانون

بالصور

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

مقابض الأبواب القاتلة تحاصر السائقين داخل سياراتهم

مقابض أبواب السيارات
مقابض أبواب السيارات
مقابض أبواب السيارات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والجيزة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

فيديو

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد