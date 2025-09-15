محاكمة 78 متهما بخلية مدينة نصر.. بعد قليل

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، بعد قليل، محاكمة 78 متهما، في القضية رقم 19115 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر أول، في القضية المعروفة بخلية مدينة نصر.

وقال أمر الإحالة لأنه في غضون الفترة من 2021 وحتي 9 أكتوبر 2024، المتهمون من الأول وحتي الثامن عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد، بان تولوا قيادة بالجماعة المسماة القاعدة.

وأضاف أنه وجه للمتهمين من التاسع عشر وحتى الأخير الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها الإرهابية، ووجه للمتهمين الثاني والرابع تهمة تمويل الإرهاب.

ووجه للمتهم السادس والستين اتهامات بحيازة سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش، نارية بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن العام، وحيازة ذخائر مما تستعمل على السلاح، وحاز المتهم الحادي والسبعون سلاحا ناريا بندقية خرطوش.