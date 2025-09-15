رجالة..ابراهيم عبد الجواد يهنئ بيراميدز بالفوز على أوكلاند سيتي

هنأ الإعلامي إبراهيم عبد الجواد نادي بيراميدز بالفوز على أوكلاند في كأس إنتركونتيننتال.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك:"بيراميدز رجالة وحافظوا على الريادة المصرية".

واحتضن ملعب "الدفاع الجوي أو 30 يونيو»، مباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الأولى، من مباريات كأس القارات للأندية 2025.

وافتتح المغربي وليد الكرتي أهداف بيراميدز في الدقيقة الرابعة عشر، وأضاف البديل مروان حمدي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 74.

بينما اختتم البديل مصطفى زيكو أهداف بيراميدز في الدقيقة الـ 85، من عمر اللقاء.

وبهذا الانتصار ضرب نادي بيراميدز موعدًا مع الأهلي السعودي في إطار منافسات كأس القارات الثلاثة (أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ)، في كأس الإنتركونتيننتال 2025.

فيما يقابل الفائز من مباراة بيراميدز وأهلي جدة المنتصر من لقاء بطل الأمريكتين في كأس التحدي ضمن منافسات كأس القارات للأندية 2025

موعد مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس إنتركونتينتتال 2025

من المرتقب أن ينطلق موعد مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس إنتركونتينتتال 2025 يوم 23 من شهر سبتمبر الجاري.