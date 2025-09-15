قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025
قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا
هل الصلاة على النبي بقول صلى الله عليه وسلم ثوابها أقل؟.. انتبه
تفعيل لائحة الانضباط بالمدارس في العام الجديد|4 درجات للمخالفات والعقوبات تصل للفصل
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والجيزة والمحافظات
هل يحق للزوجة تسمية المولود؟.. الإفتاء تصحح خطأ شائعا يزيد المشاكل
ما هو الذكر الذي يفتح لك كل الأبواب المغلقة؟.. ردده بجميع أوقاتك
65 ألف شهيد و164 ألف مصاب منذ بدء العدوان على قطاع غزة
وزير الطاقة الأمريكي: أوروبا قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي خلال عام
الأعلى عالميا .. 29.4% من سكان اليابان تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر
بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار
رياضة

رجالة..ابراهيم عبد الجواد يهنئ بيراميدز بالفوز على أوكلاند سيتي

بيراميدز
بيراميدز
باسنتي ناجي

هنأ الإعلامي إبراهيم عبد الجواد نادي بيراميدز بالفوز على أوكلاند في كأس إنتركونتيننتال.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك:"بيراميدز رجالة وحافظوا على الريادة المصرية".

واحتضن ملعب "الدفاع الجوي أو 30 يونيو»، مباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الأولى، من مباريات كأس القارات للأندية 2025.

وافتتح المغربي وليد الكرتي أهداف بيراميدز في الدقيقة الرابعة عشر، وأضاف البديل مروان حمدي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 74.

بينما اختتم البديل مصطفى زيكو أهداف بيراميدز في الدقيقة الـ 85، من عمر اللقاء.

وبهذا الانتصار ضرب نادي بيراميدز موعدًا مع الأهلي السعودي في إطار منافسات كأس القارات الثلاثة (أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ)، في كأس الإنتركونتيننتال 2025.

فيما يقابل الفائز من مباراة بيراميدز وأهلي جدة المنتصر من لقاء بطل الأمريكتين في كأس التحدي ضمن منافسات كأس القارات للأندية 2025

موعد مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس إنتركونتينتتال 2025

من المرتقب أن ينطلق موعد مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس إنتركونتينتتال 2025 يوم 23 من شهر سبتمبر الجاري.

بيراميدز الاهلي الزمالك

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي؟.. 4 حالات حددها القانون

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 15 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة

ارتفاع جديد .. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025

ارتفاع جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025

شوبير

شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي

حالة الطقس

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

البابا تواضروس

لمناقشة أمور الأديرة.. البابا تواضروس يستقبل مطران القدس

السفير أبو بكر حفني محمود نائب وزير الخارجية والهجرة

نائب وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على تعميق التعاون مع موريشيوس

حسام صالح

وفاة شقيق حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والجيزة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

