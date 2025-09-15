شبكة "بريكس": فيتنام تشهد انتعاشا كبيرا في قطاع السياحة خلال 2025

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شقة مشبوهة.. سقوط أجنبيتين تديران مسكنا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
خطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة2025| الشروط والأوراق
قافلة «زاد العزة» الـ 37 إلى غزة .. الهلال الأحمر يرسل 2500 طن مساعدات اليوم
حريم ورجالة.. حقيقة فيديو مشاجرة الجيران بالوراق
مصر تفوز بجائزة الأغاخان العالمية للعمارة 2025 عن مشروع إعادة إحياء إسنا التاريخية
عنصر شديد الخطورة.. الداخلية تكشف عن حقيقة استهداف مواطن وابنه في أسيوط
مخطوفة وقلقانة.. أول ظهور للمتهمة بقتل زوجها و6 من أطفاله بالمنيا
ملك وملكة إسبانيا يبدآن غدا زيارة إلى مصر
قمة عربية إسلامية في ظروف استثنائية.. وأستاذ قانون دولي يجيب: هل نشهد إجراءات عقابية أم تكتفي ببيان سياسي؟
مراته سابت البيت .. دفن جثمان أمين مخازن أنهى حياته بسم فئران
وزير الخارجية الفنزويلي: اعتراض سفينة حربية أمريكية لقارب فنزويلي استفزاز وتصعيد خطير
رئيس لبنان يغادر إلى قطر للمشاركة في القمة العربية ـ الإسلامية الطارئة
سلطت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية، الضوء على الانتعاشة الكبيرة التي يشهدها قطاع السياحة في فيتنام في الوقت الراهن حيث تمكنت من استقطاب حوالي 14 مليون سائح في الفترة من يناير إلى أغسطس 2025.


ولفتت الشبكة الإخبارية ـ في تقرير لها اليوم /الاثنين/ ـ إلى أن فيتنام بذلك حققت زيادة سنوية في أعداد السياح بنسبة 21.7%، وفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء، مشيرة إلى أن عدد السياح خلال شهر أغسطس فقط وصل إلى 1.68 مليون، بزيادة قدرها 7.8% مقارنة بشهر يوليو، كما تجاوزت إيرادات السياحة 2.32 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بزيادة قدرها 20.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
واستمر السفر الجوي ضمن أبرز أنماط السياحة إلى فيتنام، حيث وصل 11.9 مليون سائح عن طريق الرحلات الجوية ما يمثل 85.2% من إجمالي الوافدين، بزيادة 22.6% مقارنة بالعام الماضي، في حين وصل 1.9 مليون سائح عن طريق البر، و187,800 سائح عن طريق البحر.
وتصدرت الصين قائمة الدول من حيث أعداد السياح الوافدة إلى فيتنام بما يقرب من 3.5 مليون سائح خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي تلتها كمبوديا والهند وروسيا وماليزيا.
ومن المتوقع أن تسهم العديد من العوامل في استمرار هذا الزخم السياحي إلى فيتنام مثل تمديد سياسة الفيزا الإلكترونية في فيتنام، التي تتيح دخولا واحدا أو متعددا لمدة تصل إلى 90 يوما، بالإضافة إلى زيادة الرحلات المباشرة، فضلا عن بيئة السفر الآمنة.
 

