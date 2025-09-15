شبكة "بريكس": فيتنام تشهد انتعاشا كبيرا في قطاع السياحة خلال 2025

سلطت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية، الضوء على الانتعاشة الكبيرة التي يشهدها قطاع السياحة في فيتنام في الوقت الراهن حيث تمكنت من استقطاب حوالي 14 مليون سائح في الفترة من يناير إلى أغسطس 2025.



ولفتت الشبكة الإخبارية ـ في تقرير لها اليوم /الاثنين/ ـ إلى أن فيتنام بذلك حققت زيادة سنوية في أعداد السياح بنسبة 21.7%، وفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء، مشيرة إلى أن عدد السياح خلال شهر أغسطس فقط وصل إلى 1.68 مليون، بزيادة قدرها 7.8% مقارنة بشهر يوليو، كما تجاوزت إيرادات السياحة 2.32 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بزيادة قدرها 20.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

واستمر السفر الجوي ضمن أبرز أنماط السياحة إلى فيتنام، حيث وصل 11.9 مليون سائح عن طريق الرحلات الجوية ما يمثل 85.2% من إجمالي الوافدين، بزيادة 22.6% مقارنة بالعام الماضي، في حين وصل 1.9 مليون سائح عن طريق البر، و187,800 سائح عن طريق البحر.

وتصدرت الصين قائمة الدول من حيث أعداد السياح الوافدة إلى فيتنام بما يقرب من 3.5 مليون سائح خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي تلتها كمبوديا والهند وروسيا وماليزيا.

ومن المتوقع أن تسهم العديد من العوامل في استمرار هذا الزخم السياحي إلى فيتنام مثل تمديد سياسة الفيزا الإلكترونية في فيتنام، التي تتيح دخولا واحدا أو متعددا لمدة تصل إلى 90 يوما، بالإضافة إلى زيادة الرحلات المباشرة، فضلا عن بيئة السفر الآمنة.

